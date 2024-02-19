Территорию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройку

За участок более полутора гектаров просят 280 млн рублей.

Земельный участок на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» продают за 280 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на avito.ru/

Площадь выставленного участка составляет 1,6 гектара. На нем расположены торговые, складские и производственные помещения, общей площадью 7 100 кв. м.

Участок подходит под строительство многоэтажного жилого комплекса, или для размещения объектов торговли, сферы услуг, производства, складов... ...Все коммуникации центральные, заведены», — сказано в объявлении.

Ранее на означенном участке находился хлебозавод компании «Красноярский хлеб». Ее признали банкротом еще в 2018. На тот момент долги организации составляли 131 млн рублей, а ее рыночная стоимость оценивалась в 1,5-2 млрд рублей.

В конце 2023 на продажу был выставлен еще один имущественный комплекс «Красноярского хлеба» — на ул. Заводской. Его начальная цена заявлена на уровне 119 млн рублей.

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