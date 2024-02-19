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Территорию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройку

Территорию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройку
Иллюстрация: avito.ru

За участок более полутора гектаров просят 280 млн рублей.

#НОВОСТИ

Земельный участок на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» продают за 280 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на avito.ru/

Площадь выставленного участка составляет 1,6 гектара. На нем расположены торговые, складские и производственные помещения, общей площадью 7 100 кв. м.

Территорию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройку 1

Участок подходит под строительство многоэтажного жилого комплекса, или для размещения объектов торговли, сферы услуг, производства, складов... ...Все коммуникации центральные, заведены», — сказано в объявлении.

Ранее на означенном участке находился хлебозавод компании «Красноярский хлеб». Ее признали банкротом еще в 2018. На тот момент долги организации составляли 131 млн рублей, а ее рыночная стоимость оценивалась в 1,5-2 млрд рублей.

В конце 2023 на продажу был выставлен еще один имущественный комплекс «Красноярского хлеба» — на ул. Заводской. Его начальная цена заявлена на уровне 119 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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