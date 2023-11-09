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Имущество «Красноярского хлеба» выставили на торги за 119 млн рублей

Имущество «Красноярского хлеба» выставили на торги за 119 млн рублей
Иллюстрация: KamranAydinov ru.freepik.com/

В лот вошло несколько объектов недвижимости общей площадью 7,4 тыс. кв. м в Красноярске на ул. Заводская.

#НОВОСТИ
А также земельный участок площадью 11,2 тыс. кв м. и объекты инфраструктуры. Победителя аукциона объявят 20 декабря. Начальная стоимость активов – 119 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ-Сибирь».
 
В 2018 на предприятии ввели конкурсное производство. «Красноярский хлеб» был крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий. Производства находились в Красноярске и Железногорске. У предприятия была своя сеть, магазины располагались в Красноярске, Ачинске, Уяре, Железногорске. 
 
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Автор: Петр Савельев
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