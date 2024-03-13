В здании «Красноярскэнергосбыта» продается помещение под бар
Все сети к нему уже подведены, но из отделки — только вход. Продавец готов часть платы взять машиной или долевым.
В центре Красноярска продается помещение под бар. Расположено оно в здании «Красноярскэнергосбыта» — на ул. Дубровинского, 43. Соответствующее объявление появилось на Avito.ru.
Со слов продавца, площадь этого помещения составляет 667 кв. м. при высоте потолков в 5 м. Расположено оно на первом этаже и оборудовано двумя отдельными входами, которые уже сейчас отремонтированы. Другой отделки здесь нет.
За это помещение нынешний владелец хочет 36 млн рублей, но готов рассмотреть «частичный обмен на авто или долевое».
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