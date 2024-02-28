На развитие туризма в Красноярском крае потратят 23 млрд рублей
Региону разработали пятилетнюю программу развития туротрасли.
В Красноярском крае утвердили программу развития туризма на 2025... 2030. Соответствующее решение было принято на заседании правительства региона.
Программа рассчитана сразу на пять лет. Это значит, что система поддержки отрасли будет долгосрочной и понятной для тех, кто готов вкладывать средства в создание новых мест размещения в крае, которых пока у нас не хватает», — сказал губернатор края Михаил Котюков.
Он также отметил, что большая часть вложений, предусмотренных по этой программе — 12,8 млрд рублей — это деньги инвесторов, которые будут вкладываться в соответствующие проекты. Край же со своей стороны выдели еще 10 млрд рублей.
В новой программе большое внимание уделено развитию бизнеса в туротрасли. С ее помощью предприниматели смогут реализовывать общественные инициативы и проекты не только по созданию инфраструктуры, но и по оказанию услуг по обеспечению доступности туристических продуктов.
Также разработаны новые меры поддержки на технологическое подключение к системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для инвестиционных проектов в сфере туризма. Предусмотрено возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, выдача грантов национальным паркам, помощь в разработке мастер-планов туристских территорий региона.
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