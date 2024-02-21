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Институт гастрономии СФУ построит загородный учебный отель

Институт гастрономии СФУ построит загородный учебный отель
Иллюстрация: соцсети Bellini Gastronomic Ecosystem

Такими планами поделился Алексей Горенский, директор института гастрономии, соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem.

#НОВОСТИ
— У нас есть направления «ресторанный менеджмент» (готовим будущих управленцев) и «кулинарный менеджмент» (шеф-повара). Мы в этом году открываем кондитерское направление. Через год запустим «отель менеджмент». Мы приобрели участок земли. Начинаем проектировать там учебный отель, загородный кампус института», — рассказал Алексей Горенский в беседе с Ириной Авруцкой, основателем LIKE4LIKE Consulting и GFT.agency.
Он сообщил, что по этому вопросу институт находится в контакте с краевым правительством.  В марте сама Ирина Авруцкая приедет в Красноярск, где обсудит с Алексеем Горенским и его командой концепцию отеля. Проект планируют представить в этом году. 
 
В Bellini Gastronomic Ecosystem нам уточнили, что других подробностей пока нет. Вероятно, детали появятся после приезда в Красноярск команды LIKE4LIKE.
 
Сегодня DK.RU писал, что Алексей Горенский стал победителем в номинации по версии профессиональной премии «Признание» в рамках VI Всероссийского конгресса рестораторов ТОП-100 «Ход короля».
 
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Автор: Петр Савельев
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