Из Сибири с любовью: как красноярский бизнес поздравил город с 2024

Какими могут быть новогодние поздравления от игроков рынка — исключительно деловыми и на «вы»? Или все намного креативнее, чем кажется? Рассказываем в специальной новогодней версии бизнес-дайджеста.

Новый год давно стал не просто семейным праздником, а большой историей, которая объединяет всех. Помнит об этом и бизнес, для которого традиционные поздравления зачастую становятся креативным челленджем. Рассказываем и показываем, как игроки красноярского рынка справились в этот раз.

Например, агрохолдинг «Дары Малиновки» подготовил ролик с атмосферой Нового года на чердаке, где оживают старые телевизоры и теплые воспоминания почти минувшего года. Специально для видео коллектив агрохолдинга перевоплотился в героев с экрана — так праздник объединил тех, кто работает и в офисе, и в лабораторно-полевых условиях. Каждый передал сердечные поздравления самого разного толка: от больших урожаев и плодовитых сезонов до движения вперед и новогодних чудес. Увидеть поздравление можно в соцсетях «Даров Малиновки».

Иллюстрация: vk.com/darymalinovky

Для города на Енисее Дед Мороз, который доставляет подарки «по воде», может стать уникальной традицией — начало уже положено костюмированным заплывом на сапах. Его организовали создатели ДОСКА SUP Club: ролики с новогоднего флешмоба, который возглавили Дед Мороз и Снегурочка, показали тоже 31 декабря. Украшенная елочка и эффектное зрелище включены!

Иллюстрация: vk.com/doska_sup_club

О скором приближении праздника напомнили и в Красноярском ТЮЗе, буквально постучавшись в наши дверные глазки и умы. Новогодняя открытка получилась не только музыкальной, но и с пожеланиями от служб театра: «всегда оставаться собой и не играть роли» от артистов, «совпадения желаний с возможностями» от бухгалтерии, «не расклеиваться» от бутафоров и декораторов. Увидеть полную версию можно в аккаунте театра в ВК.

Иллюстрация: vk.com/krastuz

А в соцсетях Красноярской филармонии в качестве небольшого подарка опубликовали сказку про Снежинку — хрупкая героиня разбиралась, какой же вид искусства «самый-самый» по всем показателям. Не будем разрушать интригу, ведь возможность увидеть магию искусства все еще есть: видеоверсия сказки доступна для просмотра в аккаунте филармонии.

Иллюстрация: vk.com/krasfil

Ролик с капелькой волшебства подготовили и в ГСК АРБАН: в новогоднем видео рассказали, как взаимосвязаны интересность дома и уникальность его жителей. «Благодаря удивительным людям в нашей жизни случаются чудеса! Жизнь, наполненная любимым делом, творчеством, талантом наполняет не только нас самих, но и окружающих», — такими словами дополнили опубликованный в соцсетях застройщика ролик. Разумеется, без праздничного чуда не обошлось и там — советуем увидеть его поскорее!

Иллюстрация: vk.com/arban24

И, конечно, именно в праздничные дни концентрация самых узнаваемых и любимых персонажей Нового года достигает максимума — на этот раз об этом позаботились и в BELLINI GROUP. Анатолий Ващенко и Алексей Горенский облачились в одеяния символов праздника и вышли на улицу раздавать игристое настроение и теплые воспоминания.

https://t.me/bellinimedia

Читайте также:

Зима в большом городе: куда сходить в Красноярске 6…12 января 2024

Как сделать праздничные дни незабываемыми? Ответы уже готовы и собраны в специальной афише «Делового квартала»! Театр, кинематограф, литература, музыка, спорт — осталось выбрать самое подходящее.

Что откроется в Красноярске в 2024? Новые рестораны, магазины и производства

Одежда и посуда от рестораторов, заведения Аркадия Новикова и запуск крупнейшего в России завода по производству соков. «ДК» рассказывает, какие проекты появятся в Красноярске в 2024.

Одеяло для души: топ-5 книг, чтобы выдохнуть

Истории, которые наполнят зимние праздники размеренностью и теплом — в согревающей и уютной подборке книг на новогодние каникулы от «Делового квартала».

Большие надежды в большом городе: главные события Красноярска в 2023

2023 стал годом мощных запусков, эффектных проектов и громких событий. Самые масштабные и яркие точки уходящего года — в специальном бизнес-дайджесте «Делового квартала».

Главные рестооткрытия 2023 в Красноярске – от новиковской «Сыроварни» до морского «Садко»

В 2023 гастростолица Сибири приросла множеством новых заведений. Их запускали не только холдинги с красноярской «пропиской», но и рестораторы-варяги. Топ главных открытий – в обзоре «ДК».

Топ ресторанных «закрытий» в Красноярске – обзор «ДК»

В 2023 ресторанный рынок Красноярска был богат на новые проекты. Однако некоторые, казалось, успешные заведения свернули свою работу. «ДК» рассказывает о том, какие бары и рестораны закрылись в 2023.

Итоги года: «Деловой квартал» выпустил финальный номер 2023

Основная линия материалов в нем посвящена тому, с чем красноярский бизнес подошел к концу года и чего ждет от следующего.