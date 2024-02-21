Красноярский ресторатор взял премию «За вклад в развитие ресторанной индустрии России»

Алексей Горенский стал победителем в номинации по версии профессиональной премии «Признание» в рамках VI Всероссийского конгресса рестораторов ТОП-100 «Ход короля».

Вручение престижной профессиональной премии состоялось вчера на сцене Центра Событий РБК в Москве. Лучшие идеи и решения были собраны по всей стране от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, оценивали их профессионалы сферы гостеприимства.

Алексей Горенский, директор Института гастрономии СФУ и соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem стал победителем в номинации «За вклад в развитие ресторанной индустрии России»по версии профессиональной премии «Признание» в номинации в рамках VI Всероссийского конгресса рестораторов ТОП-100 «Ход короля». Об этом сообщает Telegram-канал Института гастрономии СФУ

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