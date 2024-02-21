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Красноярский ресторатор взял премию «За вклад в развитие ресторанной индустрии России»

Красноярский ресторатор взял премию «За вклад в развитие ресторанной индустрии России»
Иллюстрация: фото представлено пресс службой Bellini gastronomic ecosystem

Алексей Горенский стал победителем в номинации по версии профессиональной премии «Признание» в рамках VI Всероссийского конгресса рестораторов ТОП-100 «Ход короля».

#НОВОСТИ

Вручение престижной профессиональной премии состоялось вчера на сцене Центра Событий РБК в Москве. Лучшие идеи и решения были собраны по всей стране от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, оценивали их  профессионалы сферы гостеприимства.

Алексей Горенский, директор Института гастрономии СФУ и соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem стал победителем в номинации «За вклад в развитие ресторанной индустрии России»по версии профессиональной премии «Признание» в номинации в рамках VI Всероссийского конгресса рестораторов ТОП-100 «Ход короля». Об этом сообщает Telegram-канал Института гастрономии СФУ

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Ресторатор Алексей Горенский запустил уникальный образовательный проект, который всего за несколько лет превратил Красноярск в центр гастрономических компетенций.

В Красноярском крае за 2023 выросло количество ресторанов

 

В Красноярском крае работает более 3 тыс. заведений общепита. За 2023 их стало больше на 46. До конца июня 2024 года рестораторы региона планируют открыть еще пять новых точек, сообщается в отчете.

Главные рестооткрытия 2023 в Красноярске – от новиковской «Сыроварни» до морского «Садко»

 

В 2023 гастростолица Сибири приросла множеством новых заведений. Их запускали не только холдинги с красноярской «пропиской», но и рестораторы-варяги.

Автор: Петр Савельев
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