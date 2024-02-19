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В Красноярском крае за 2023 выросло количество ресторанов

В Красноярском крае за 2023 выросло количество ресторанов
Иллюстрация: stockking / ru.freepik.com

В июле...декабре 2023 объем услуг кафе и ресторанов в Сибири вырос почти на 7%. Такие данные следуют из отчета Банка России.

#НОВОСТИ
Сейчас в Красноярском крае работает более 3 тыс. заведений общепита. За 2023 их стало больше на 46. До конца июня 2024 года рестораторы региона планируют открыть еще пять новых точек, сообщается в отчете.
 
По данным DK.RU, новых проектов на ресторанном рынке может появиться гораздо больше. Только крупные ресторанные группы планируют открыть в 1П 5 заведений. Так, ресторанное комьюнити WE ARE в ближайшее время запустит семейный ресторан под названием Villa Roberto. La Famille group весной откроет ресторан на лодочной станции в Красноярске. Berrywood Family также весной на Театральной площади запустит грузинский ресторан «Дзеими». Александр Митраков в скором времени должен открыть новый проект на месте закрывшейся СоffeBulka. Bellini Gastronomic Ecosystem строит гастрономический рынок около ТК «Квант». По информации Банка России, открытие намечено на весну. Уточнить информацию у представителей Bellini Gastronomic Ecosystem  пока не удалось. 
 
Помимо роста заведений общепита увеличился и спрос на доставку готовых блюд. По данным доклада, за 2023 объемы продаж готовых блюд в денежном выражении по Сибири выросли почти на треть. Как следствие, растет спрос на курьеров. Они вошли в десятку самых высокооплачиваемых рабочих специальностей. Количество вакансий курьеров в крае выросло за прошлый год на 41%.
 
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Автор: Петр Савельев
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