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Красноярск попал в топ самых дорогих по «индексу свидания»

Красноярск попал в топ самых дорогих по «индексу свидания»
Иллюстрация: 9111.ru

2ГИС посчитал, сколько нужно денег на романтический вечер в 26 крупнейших городах России.

#НОВОСТИ

Чтобы определить «Индекс свидания» эксперты учитывали сумму минимального набора трат: среднюю стоимость ужина в ресторанах на двоих и цену букета из семи красных роз.

В карточках заведений общепита в геосервисе 2ГИС отображается не только базовая справочная информация — адрес, телефон, время работы, но и много дополнительной, которая помогает сделать выбор: фотографии интерьера, блюд, отзывы посетителей, а также средний чек и цены на товары, в том числе цветы.

2ГИС проанализировал средний чек в 8+ тыс. ресторанов 26 крупнейших городов России и определили среднестатистическую цену букета в 300 сетевых и локальных магазинах.

Средний чек свидания*

Место

Город

Средняя стоимость букета, ₽

Средний чек в заведениях общепита, ₽

Средняя цена свидания, ₽

1

Москва

2 585

4108

6 693

2

Владивосток

2 550

3282

5 832

3

Красноярск

2 335

3262

5 597

4

Казань

2 533

3036

5 569

5

Санкт-Петербург

2 416

2954

5 370

6

Новосибирск

2 422

2904

5 326

7

Хабаровск

1 962

3312

5 274

8

Краснодар

2 073

3192

5 265

9

Иркутск

1 934

3082

5 016

10

Саратов

1 957

3034

4 991

11

Тюмень

1 839

3110

4 949

12

Самара

1 961

2864

4 825

13

Уфа

1 964

2840

4 804

14

Барнаул

1 954

2834

4 788

15

Екатеринбург

1 892

2868

4 760

16

Нижний Новгород

1 669

3074

4 743

17

Ростов-на-Дону

1 938

2788

4 726

18

Волгоград

1 952

2758

4 710

19

Тольятти

2 024

2670

4 694

20

Пермь

2 030

2590

4 620

21

Омск

1 994

2540

4 534

22

Воронеж

1 654

2760

4 414

23

Махачкала

2 073

2226

4 299

24

Ижевск

1 773

2486

4 259

25

Челябинск

1 624

2564

4 188

26

Ульяновск

1 634

2280

3 914

По данным 2ГИС, в тройку мегаполисов с самым высоким бюджетом на свидание вошли Владивосток (5 832 рублей) и Красноярск (5 597). 

Дороже всего свидание в 2024 обойдется жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет роз в столице в среднем потребуется от 6 693 рублей.

«Индекс свидания»

 

Город

Количество свиданий в месяц

1

Тюмень

20

2

Москва

19

3

Санкт-Петербург

17

4

Иркутск

15

5

Красноярск

14

5

Хабаровск

14

5

Екатеринбург

14

5

Челябинск

14

6

Пермь

13

6

Ульяновск

13

7

Владивосток

12

7

Казань

12

7

Новосибирск

12

7

Самара

12

7

Уфа

12

7

Нижний Новгород

12

7

Тольятти

12

7

Омск

12

7

Воронеж

12

8

Краснодар

11

8

Ростов-на-Дону

11

8

Ижевск

11

9

Саратов

10

9

Барнаул

10

9

Волгоград

10

10

Махачкала

9


2ГИС посчитал, сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц — на основе средней стоимости свидания и данных Росстата о зарплатах в регионах (за ноябрь 2023).

В лидеры рейтинга по «Индексу свидания» выбилась Тюмень — она обошла Москву за счет более низкой стоимости свидания при достаточно высоком уровне зарплат.

Красноярск занимает пятое место в «Индексе свидания» — в краевом центре можно провести с возлюбленной 14 романтических встреч в ресторане и при розах. По этому показателю столица Восточной Сибири уступает Санкт-Петербургу (17 свиданий в месяц) и Иркутску (14).

*) По данным 2ГИС, февраль 2024. В исследовании рассмотрены 26 крупнейших городов страны (с населением около 600 тыс. человек и более). Города отранжированы по средней стоимости свидания, рассчитанной как сумма среднего чека в ресторанах города и средней стоимости букета из семи роз. 

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Автор: Петр Савельев
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