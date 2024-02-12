Красноярск попал в топ самых дорогих по «индексу свидания»

2ГИС посчитал, сколько нужно денег на романтический вечер в 26 крупнейших городах России.

Чтобы определить «Индекс свидания» эксперты учитывали сумму минимального набора трат: среднюю стоимость ужина в ресторанах на двоих и цену букета из семи красных роз.

В карточках заведений общепита в геосервисе 2ГИС отображается не только базовая справочная информация — адрес, телефон, время работы, но и много дополнительной, которая помогает сделать выбор: фотографии интерьера, блюд, отзывы посетителей, а также средний чек и цены на товары, в том числе цветы.

2ГИС проанализировал средний чек в 8+ тыс. ресторанов 26 крупнейших городов России и определили среднестатистическую цену букета в 300 сетевых и локальных магазинах.

Средний чек свидания*

Место Город Средняя стоимость букета, ₽ Средний чек в заведениях общепита, ₽ Средняя цена свидания, ₽ 1 Москва 2 585 4108 6 693 2 Владивосток 2 550 3282 5 832 3 Красноярск 2 335 3262 5 597 4 Казань 2 533 3036 5 569 5 Санкт-Петербург 2 416 2954 5 370 6 Новосибирск 2 422 2904 5 326 7 Хабаровск 1 962 3312 5 274 8 Краснодар 2 073 3192 5 265 9 Иркутск 1 934 3082 5 016 10 Саратов 1 957 3034 4 991 11 Тюмень 1 839 3110 4 949 12 Самара 1 961 2864 4 825 13 Уфа 1 964 2840 4 804 14 Барнаул 1 954 2834 4 788 15 Екатеринбург 1 892 2868 4 760 16 Нижний Новгород 1 669 3074 4 743 17 Ростов-на-Дону 1 938 2788 4 726 18 Волгоград 1 952 2758 4 710 19 Тольятти 2 024 2670 4 694 20 Пермь 2 030 2590 4 620 21 Омск 1 994 2540 4 534 22 Воронеж 1 654 2760 4 414 23 Махачкала 2 073 2226 4 299 24 Ижевск 1 773 2486 4 259 25 Челябинск 1 624 2564 4 188 26 Ульяновск 1 634 2280 3 914

По данным 2ГИС, в тройку мегаполисов с самым высоким бюджетом на свидание вошли Владивосток (5 832 рублей) и Красноярск (5 597).

Дороже всего свидание в 2024 обойдется жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет роз в столице в среднем потребуется от 6 693 рублей.

«Индекс свидания»

Город Количество свиданий в месяц 1 Тюмень 20 2 Москва 19 3 Санкт-Петербург 17 4 Иркутск 15 5 Красноярск 14 5 Хабаровск 14 5 Екатеринбург 14 5 Челябинск 14 6 Пермь 13 6 Ульяновск 13 7 Владивосток 12 7 Казань 12 7 Новосибирск 12 7 Самара 12 7 Уфа 12 7 Нижний Новгород 12 7 Тольятти 12 7 Омск 12 7 Воронеж 12 8 Краснодар 11 8 Ростов-на-Дону 11 8 Ижевск 11 9 Саратов 10 9 Барнаул 10 9 Волгоград 10 10 Махачкала 9



2ГИС посчитал, сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц — на основе средней стоимости свидания и данных Росстата о зарплатах в регионах (за ноябрь 2023).

В лидеры рейтинга по «Индексу свидания» выбилась Тюмень — она обошла Москву за счет более низкой стоимости свидания при достаточно высоком уровне зарплат.

Красноярск занимает пятое место в «Индексе свидания» — в краевом центре можно провести с возлюбленной 14 романтических встреч в ресторане и при розах. По этому показателю столица Восточной Сибири уступает Санкт-Петербургу (17 свиданий в месяц) и Иркутску (14).

*) По данным 2ГИС, февраль 2024. В исследовании рассмотрены 26 крупнейших городов страны (с населением около 600 тыс. человек и более). Города отранжированы по средней стоимости свидания, рассчитанной как сумма среднего чека в ресторанах города и средней стоимости букета из семи роз.

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