Красноярск попал в топ самых дорогих по «индексу свидания»
2ГИС посчитал, сколько нужно денег на романтический вечер в 26 крупнейших городах России.
Чтобы определить «Индекс свидания» эксперты учитывали сумму минимального набора трат: среднюю стоимость ужина в ресторанах на двоих и цену букета из семи красных роз.
В карточках заведений общепита в геосервисе 2ГИС отображается не только базовая справочная информация — адрес, телефон, время работы, но и много дополнительной, которая помогает сделать выбор: фотографии интерьера, блюд, отзывы посетителей, а также средний чек и цены на товары, в том числе цветы.
2ГИС проанализировал средний чек в 8+ тыс. ресторанов 26 крупнейших городов России и определили среднестатистическую цену букета в 300 сетевых и локальных магазинах.
Средний чек свидания*
|
Место
|
Город
|
Средняя стоимость букета, ₽
|
Средний чек в заведениях общепита, ₽
|
Средняя цена свидания, ₽
|
1
|
Москва
|
2 585
|
4108
|
6 693
|
2
|
Владивосток
|
2 550
|
3282
|
5 832
|
3
|
Красноярск
|
2 335
|
3262
|
5 597
|
4
|
Казань
|
2 533
|
3036
|
5 569
|
5
|
Санкт-Петербург
|
2 416
|
2954
|
5 370
|
6
|
Новосибирск
|
2 422
|
2904
|
5 326
|
7
|
Хабаровск
|
1 962
|
3312
|
5 274
|
8
|
Краснодар
|
2 073
|
3192
|
5 265
|
9
|
Иркутск
|
1 934
|
3082
|
5 016
|
10
|
Саратов
|
1 957
|
3034
|
4 991
|
11
|
Тюмень
|
1 839
|
3110
|
4 949
|
12
|
Самара
|
1 961
|
2864
|
4 825
|
13
|
Уфа
|
1 964
|
2840
|
4 804
|
14
|
Барнаул
|
1 954
|
2834
|
4 788
|
15
|
Екатеринбург
|
1 892
|
2868
|
4 760
|
16
|
Нижний Новгород
|
1 669
|
3074
|
4 743
|
17
|
Ростов-на-Дону
|
1 938
|
2788
|
4 726
|
18
|
Волгоград
|
1 952
|
2758
|
4 710
|
19
|
Тольятти
|
2 024
|
2670
|
4 694
|
20
|
Пермь
|
2 030
|
2590
|
4 620
|
21
|
Омск
|
1 994
|
2540
|
4 534
|
22
|
Воронеж
|
1 654
|
2760
|
4 414
|
23
|
Махачкала
|
2 073
|
2226
|
4 299
|
24
|
Ижевск
|
1 773
|
2486
|
4 259
|
25
|
Челябинск
|
1 624
|
2564
|
4 188
|
26
|
Ульяновск
|
1 634
|
2280
|
3 914
По данным 2ГИС, в тройку мегаполисов с самым высоким бюджетом на свидание вошли Владивосток (5 832 рублей) и Красноярск (5 597).
Дороже всего свидание в 2024 обойдется жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет роз в столице в среднем потребуется от 6 693 рублей.
«Индекс свидания»
|
Город
|
Количество свиданий в месяц
|
1
|
Тюмень
|
20
|
2
|
Москва
|
19
|
3
|
Санкт-Петербург
|
17
|
4
|
Иркутск
|
15
|
5
|
Красноярск
|
14
|
5
|
Хабаровск
|
14
|
5
|
Екатеринбург
|
14
|
5
|
Челябинск
|
14
|
6
|
Пермь
|
13
|
6
|
Ульяновск
|
13
|
7
|
Владивосток
|
12
|
7
|
Казань
|
12
|
7
|
Новосибирск
|
12
|
7
|
Самара
|
12
|
7
|
Уфа
|
12
|
7
|
Нижний Новгород
|
12
|
7
|
Тольятти
|
12
|
7
|
Омск
|
12
|
7
|
Воронеж
|
12
|
8
|
Краснодар
|
11
|
8
|
Ростов-на-Дону
|
11
|
8
|
Ижевск
|
11
|
9
|
Саратов
|
10
|
9
|
Барнаул
|
10
|
9
|
Волгоград
|
10
|
10
|
Махачкала
|
9
2ГИС посчитал, сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц — на основе средней стоимости свидания и данных Росстата о зарплатах в регионах (за ноябрь 2023).
В лидеры рейтинга по «Индексу свидания» выбилась Тюмень — она обошла Москву за счет более низкой стоимости свидания при достаточно высоком уровне зарплат.
Красноярск занимает пятое место в «Индексе свидания» — в краевом центре можно провести с возлюбленной 14 романтических встреч в ресторане и при розах. По этому показателю столица Восточной Сибири уступает Санкт-Петербургу (17 свиданий в месяц) и Иркутску (14).*) По данным 2ГИС, февраль 2024. В исследовании рассмотрены 26 крупнейших городов страны (с населением около 600 тыс. человек и более). Города отранжированы по средней стоимости свидания, рассчитанной как сумма среднего чека в ресторанах города и средней стоимости букета из семи роз.
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