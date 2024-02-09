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Дайджест DK.RU: громкие отставки, новости от рестораторов и гайд по красивым фото на льду

Дайджест DK.RU: громкие отставки, новости от рестораторов и гайд по красивым фото на льду
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Редакция DK.RU выбрала самые резонансные события в бизнесе и политике Красноярска.

#НОВОСТИ

Кадровая политика 

На текущей неделе в Правительстве Красноярского края случились сразу две резонансные отставки. От должности официально был освобожден Василий Нелюбин, который с 2017 курировал направление информационной политики края. С формулировкой «по собственному желанию» покинул пост глава краевого минзрава Борис Немик. Он был назначен министром здравоохранения в июне 2019, а с апреля 2023 занимал эту должность с приставкой и.о. министра.
 

Ресторанный рынок 

Красноярские рестохолдинги стали одними из главных ньюсмейкеров недели. Проект гастрономического фестиваля ресторанной группы Berrywood family завоевал гран-при премии общественных связей «Серебряный лучник» — Сибирь. Блюда бренд-шефа Bellini Романа Чемеренко вошли в бизнес-меню «Аэрофлота» (на этом «посту» он сменил другого красноярского шеф-повара, Хайяма Аминова). Riesling Group закрыл ресторан Boho Chic, который, как и другие проекты рестогруппы, работал в здании гостиницы «Красноярск». 
Дайджест DK.RU: громкие отставки, новости от рестораторов и гайд по красивым фото на льду 1
Иллюстрация: chef.ru

Автобизнес 

83% предложений новых авто в Красноярском крае составляют «чайнакары» — такую статистику привели эксперты «Авито Авто». Аналитики сообщают, что спрос на китайские авто по сравнению с 2022 вырос на 307%, а предложение на 573%. Самые популярны марки среди красноярцев — Chery, OMODA и Changan.
 

Выбор редакции 

Журналистка «Делового квартала» Ирина Апуник вместе с Анастасией Андроновой, директором агентства семейных путешествий Mom’s Bazaar, и Сергеем Филининым, красноярским фотографом, подготовила подробный гайд по созданию незабываемых кадров на замершем озере. Места, рекомендации и техника безопасности – в материале DK.RU
Дайджест DK.RU: громкие отставки, новости от рестораторов и гайд по красивым фото на льду 2
Иллюстрация: Сергей Филинин. 
Автор: Петр Савельев
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