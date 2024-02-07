Гастрономия уходит в небо: блюда бренд-шефа Bellini вошли в бизнес-меню «Аэрофлота»

В декабре на борту бизнес-класса «Аэрофлота» появится блюдо, которое Роман Чемеренко создал специально для авиакомпании: с ним бренд-шеф вошел в тройку победителей гастроконкурса «SU-Шеф».

Красноярская гастрономия снова взлетела в небо: блюдо Романа Чемеренко, бренд-шефа Bellini Gastronomic Ecosystem, вошло в меню «Аэрофлота» для бизнес-класса. Оно появилось на борту в январе 2024.

Блюда для этого меню создали те, кто стал победителями всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф», который проводит авиакомпания. Лидеров выбирали Александр Сысоев, основатель Российского Ресторанного Фестиваля и гида GreatList. ru; Анатолий Казаков, шеф-повар ресторана Selfie; Руслан Поляков, шеф-повар Remy kitchen&bakery; Георгий Троян; шеф-повар ресторанов «Жирок» и «Северяне» и обладатель рекомендации Michelin. Кроме них, к судейству подключали и топ-менеджмент «Аэрофлота».

Подобные конкурсы — отличная возможность для региональных шефов не только заявить о себе, но и представить свой город и локальный продукт на федеральном уровне. Мне был интересен процесс разработки блюд для бортового питания, ведь оно имеет много требований, ограничений, да и в целом существенно отличается от ресторанного. В итоге получил новый опыт, новые знания и расширил пул своих профессиональных компетенций. Я безумно рад, что мое блюдо будут подавать на борту „Аэрофлота“, а пассажиры смогут познакомиться с моим творчеством, и взять на заметку для посещения в Красноярске заведения Bellini Gastronomic Ecosystem», — говорит Роман Чемеренко.

Места распределились так:

1 место — Дмитрий Решетников, бренд-шеф ресторана «MON CHOUCHOU», Санкт-Петербург;

2 место — Игорь Шиянов, шеф-повар ресторана «Red Wall», Нижний Новгород;

3 место — Роман Чемеренко, ресторан «Чешуя», Красноярск;

Приз зрительских симпатий от бренд-шефа поставщика бортового питания Аэрофлота ЗАО «Аэромар» — Евгений Кузнецов, шеф-повар ресторана «СибирьСибирь», Москва.

Все они разработали специальные кулинарные сеты, вдохновленные авиацией и ассоциирующиеся с путешествиями в бизнес-классе авиакомпании. Блюдо Романа Чемеренко — тартар из нельмы слабой соли со свежим огурцом и маринованными каперсами с томатами черри и лаймом.

Иллюстрация: chef.ru

До этого в бизнес-классе «Аэрофлота» действовало меню, в котором тоже не обошлось без красноярского ресторатора: в 2023 в список шефов, чьи блюда были представлены на борту, вошел Хайям Аминов.

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