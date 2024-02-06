В Красноярске закрылся ресторан Boho Chic
Ресторан Boho Chic закрыл свои двери с 5 февраля. В объявлении на входе в заведение сообщается, что там запланирована реконструкция.
Однако, как удалось выяснить DK.RU, проект закрыли насовсем. Арт-директор ресторан Роман Карпович пояснил нам, что у него нет информации, что появится на месте Boho Chic. Помещение освобождается для последующей сдачи в аренду. Других подробностей он не рассказал.
Ресторан домашней кухни Boho Chic находился на улице Урицкого в здании гостиницы «Красноярск». Судя по сайту ресторана, средний чек — 2000 рублей, там 170 посадочных мест, там были представлены русская, кавказская и средневосточная кухни. Заведение входит в Riesling Group. Холдинг помимо этого ресторана развивает кафе-бар New York, ресторан Bangkok и «Сыроварню». Последняя открылась в здании гостиницы в конце прошлого года на месте кафе-бара New York.
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