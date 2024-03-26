Экс-чиновница мэрии Красноярска пойдет под суд за незаконную продажу земли в городе

Она продала участок за 2,5% его стоимости, чем нанесла бюджету ущерб на более чем 100 млн рублей.

Бывший заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска может получить срок от 3 до 10 лет за продажу земельного участка, принадлежащего городу.

Предположительно, преступление чиновница совершила в феврале 2017. Не имея на то полномочий, она продала компании «Красноярская судостроительная верфь» земельный участок площадью 167 тыс. кв. м. за 2,5% его кадастровой стоимости. По оценкам прокуратуры, это причинило ущерб бюджету в 107 млн рублей.

В результате последующих сделок земельный участок был передан строительной компании, которая с 2023 начала возведение жилого комплекса без учета потребности в социальных объектах», — рассказали в надзорном ведомстве.

О каком именно земельном участке и какой строительной компании идет речь, в прокуратуре не сказали. Однако пояснили, что сейчас пытаются оспорить означенные выше сделки в суде и вернуть землю в собственность города

Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного против экс-чиновницы завершено и прокурор утвердил обвинительное заключение по нему. Рассматривать дело будут в Центральном районном суде Красноярска.

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