Бывший замруководителя Стройнадзора Красноярского края получил 5 лет за взятку

Обещая покровительство и угрожая проблемами, он вынудил директора одной из красноярских управляющих компаний бесплатно отремонтировать принадлежащее ему (чиновнику) помещение, которое потом продал.

В Красноярске суд приговорил экс-заместителя руководителя региональной Службы строительного надзора и жилищного контроля к 5 годам колонии за взятку, сообщили в прокуратуре.

Как установили в ходе разбирательства, взятку он получил от директора УК «Городская», который отремонтировал принадлежащую чиновнику комнату в доме по ул. Курчатова, 2. В обмен ему было обещано отсутствие проверок со стороны службы, а в случае нарушения компанией закона, санкции к ней применять не станут. В случае же несогласия с этими условиями, замруководителя Стройнадзора обещал начать препятствовать нормальной работе управляющей компании. Например, он пригрозил, что выпешет штраф в 250 тыс. рублей за перегоревшую лампочку в одном из подъездов.

Согласившись на требования подсудимого, директор управляющей компании в период с января по март 2019 незаконно оказал имущественные услуги стоимостью 317 тыс. рублей. Сразу после ремонта чиновник продал комнату за 450 тыс. рублей. В качестве благодарности госслужащий неправомерно внес изменения в лицензию подконтрольной директору фирмы, включив в нее многоквартирный дом, жители которого проголосовали за выбор другой управляющей компании», — рассказали в прокуратуре.

Свою вину подсудимый не признал, заявив о провокации со стороны директора УК. Однако суд счел ее доказанной и приговорил бывшего чиновника к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года и двухлетним запретом занимать властные должности.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

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