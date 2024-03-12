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Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана попробуют найти через его родственника

Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана попробуют найти через его родственника
Иллюстрация: Заксобрание Красноярского края

В полиции рассказали, как идет расследование уголовного дела в отношении Романа Гольдмана, предпринимателя и депутата Заксобрания, по фактам хищения средств пайщиков кооператива «Агро Вклад».

#НОВОСТИ
Сейчас в полицию обратилось около 700 пайщиков сельскохозяйственного кооператива, в том числе и вкладчики филиала в Хакасии. Потерпевшими по делу проходят 2,5 тысячи человек. На имущество Романа Гольдмана наложен арест на сумму, превыщающую 4 млрд рублей.
 
Руслан Северин, заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — начальник Главного следственного управления сообщил, что у одного из родственников бизнесмена изъяли телефон для экспертизы. Он недавно вернулся из-за границы. Есть информация, что он мог видеться с Романом Гольдманом. В полиции рассчитывают, что телефон может помочь установить местонахождение бизнесмена.
 
Ранее было принято решение объявить Романа Гольдмана в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение.  В начале ноября 2023 на сайте «АгроВклад», связанного с холдингом Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. В отношении компаний, принадлежащих Гольдману, поступил сразу ряд исков. Например, Росбанк подал заявление к ООО Торговый дом «Мясничий» о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,4 млн рублей, Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района подал иск к ООО «Объединение АгроЭлита» о взыскании задолженности по различным договорам на общую сумму почти 1 млн рублей. ИП Якушев пытается признать банкротом ООО «АгроЭлита». «РЕГИОН финанс» взыскивает с ООО УК «Голдман Групп»  задолженность по биржевым облигациям. Самого бизнесмена также пытаются признать банкротом.
  
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Автор: Петр Савельев
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