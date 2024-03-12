Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана попробуют найти через его родственника
В полиции рассказали, как идет расследование уголовного дела в отношении Романа Гольдмана, предпринимателя и депутата Заксобрания, по фактам хищения средств пайщиков кооператива «Агро Вклад».
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В холдинге красноярского бизнесмена Романа Гольдмана сменился генеральный директор
Экс-депутат Заксобрания и предприниматель Роман Гольдман перестал быть гендиректором «Голдман Групп». Информация появилась в «Контур.Фокус», сервисе, специализирующемся на проверке контрагентов.
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На Романа Гольдмана завели второе уголовное дело
Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой полиции.
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Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана просят признать банкротом
В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление Сбербанка о признании банкротом Романа Гольдмана, сообщили в пресс-службе суда.
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С УК «Голдман Групп» взыскивают долги по биржевым облигациям
В Арбитражный суд Красноярского края поступили иск от компании «РЕГИОН финанс» к ООО УК «Голдман Групп» о взыскании задолженности по биржевым облигациям.
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Побег не то, чем кажется: адвокат Романа Гольдмана заговорил
Роман Гольдман, предприниматель и бывший депутат Заксобрания края, вышел на связь. Пока через своего адвоката Максима Мухамадеева.