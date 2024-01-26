С УК «Голдман Групп» взыскивают долги по биржевым облигациям

В Арбитражный суд Красноярского края поступили иск от компании «РЕГИОН финанс» к ООО УК «Голдман Групп» о взыскании задолженности по биржевым облигациям.

Общая ее сумма превышает 1 млрд рублей. Из них — 20 млн рублей — просроченная задолженность по выплате 2% номинальной стоимости облигаций, 980 млн рублей — долги по выплате 98% номинальной стоимости облигаций, еще 19,5 млн рублей — по выплате дохода за 27 и 28 купонные периоды.

Из иска следует, что УК «Голдман Групп» допустила дефолт по 27, 28 купонным периодам, а также дефолт по выплате 2% номинальной стоимости облигаций в рамках частичного досрочного погашения облигаций. Поэтому «РЕГИОН финанс» и обратился в суд.

Иск пока не принят к производству, на это у суда есть 5 рабочих дней.

Ранее DK.RU писал, что торговый дом «Мясничий» и «Объединение АгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп», допустили технические дефолты по облигациям. В последнее время в арбитраж поступил ряд иск к холдингу. Например, Росбанк подал заявление к ООО Торговый дом «Мясничий» о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,4 млн рублей, Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района подал иск к ООО «Объединение АгроЭлита» о взыскании задолженности по различным договорам на общую сумму почти 1 млн рублей. ИП Якушев пытается признать банкротом ООО «АгроЭлита».

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