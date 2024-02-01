На Романа Гольдмана завели второе уголовное дело

Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По версии следствия, в мае...августе 2023 Роман Гольдман убедил генерального директора ООО «Управление Агроактивами» занять ему 327 млн рублей. Гарантией возврата денежных средств стал договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия. При этом Роман Гольдман знал, что эта доля не может быть продана, поскольку он не получал письменного разрешения на ее отчуждение. Следователи полиции пришли к выводу, что бизнесмен не планировал возвращать деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Также сейчас наложен арест на имущество холдинга на общую сумму свыше 4 млрд рублей, сообщил заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Иван Франц.

Кроме того, принято решение объявить Романа Гольдмана в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение. Подготовлены материалы в суд для его ареста.

Самого бизнесмена также пытаются признать банкротом. Сейчас в отношении компаний, принадлежащих Гольдману, поступил сразу ряд исков. Например, Росбанк подал заявление к ООО Торговый дом «Мясничий» о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,4 млн рублей, Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района подал иск к ООО «Объединение АгроЭлита» о взыскании задолженности по различным договорам на общую сумму почти 1 млн рублей. ИП Якушев пытается признать банкротом ООО «АгроЭлита». «РЕГИОН финанс» взыскивает с ООО УК «Голдман Групп» задолженность по биржевым облигациям.

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