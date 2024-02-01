Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.02
89,66
97,11
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Романа Гольдмана завели второе уголовное дело

На Романа Гольдмана завели второе уголовное дело
Иллюстрация: ГУ МВД по Красноярскому краю

Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

#НОВОСТИ
По версии следствия, в мае...августе 2023 Роман Гольдман убедил генерального директора ООО «Управление Агроактивами» занять ему 327 млн рублей. Гарантией возврата денежных средств стал договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия. При этом Роман Гольдман знал, что эта доля не может быть продана, поскольку он не получал письменного разрешения на ее отчуждение. Следователи полиции пришли к выводу, что бизнесмен не планировал возвращать деньги и распорядился ими по своему усмотрению. 
 
Также сейчас наложен арест на имущество холдинга на общую сумму свыше 4 млрд рублей, сообщил заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Иван Франц.
 
Кроме того, принято решение объявить Романа Гольдмана в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение. Подготовлены материалы в суд для его ареста.
 
Сейчас в отношении компаний, принадлежащих Гольдману, поступил сразу ряд исков. Например, Росбанк подал заявление к ООО Торговый дом «Мясничий» о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,4 млн рублей, Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района подал иск к ООО «Объединение АгроЭлита» о взыскании задолженности по различным договорам на общую сумму почти 1 млн рублей. ИП Якушев пытается признать банкротом ООО «АгроЭлита». «РЕГИОН финанс» взыскивает с ООО УК «Голдман Групп»  задолженность по биржевым облигациям. Самого бизнесмена также пытаются признать банкротом.
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярском крае снова пытаются продать незапущенный ферросплавный заводВ Красноярском крае снова пытаются продать незапущенный ферросплавный завод
  • Собчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please MoscowСобчак, Капков и Друян – фото светской Москвы с открытия 0.75 Please Moscow
  • Красноярским родителям придется дополнительно подтверждать гражданство детейКрасноярским родителям придется дополнительно подтверждать гражданство детей
  • Губернатор Красноярского края встретился с Владимиром ПотанинымГубернатор Красноярского края встретился с Владимиром Потаниным
  • В Октябрьском районе Красноярска готовят к продаже участки под застройкуВ Октябрьском районе Красноярска готовят к продаже участки под застройку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.