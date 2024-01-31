Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана просят признать банкротом
В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление Сбербанка о признании банкротом Романа Гольдмана, сообщили в пресс-службе суда.
В иске сообщается, что между банком и предпринимателем были заключены договоры об открытии кредитной линии. Бизнесмен обещал вернуть кредитные средства и проценты за ним.
По состоянию на 28.01.2024 размер основного долга Гольдмана Р.Г. по вышеуказанным кредитным договорам составляет 609 564 439,82 рублей, размер неустойки, подлежащей отдельному учету в реестре, - 4 801 166,42 рублей», — говорится в заявлении банка.
Иск пока не принят к производству. На это суду дается 5 рабочих дней.
В последнее время в арбитраж поступил ряд иск к холдингу. Например, Росбанк подал заявление к ООО Торговый дом «Мясничий» о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,4 млн рублей, Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района подал иск к ООО «Объединение АгроЭлита» о взыскании задолженности по различным договорам на общую сумму почти 1 млн рублей. ИП Якушев пытается признать банкротом ООО «АгроЭлита». «РЕГИОН финанс» взыскивает с ООО УК «Голдман Групп» задолженность по биржевым облигациям.
Самого Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания. Ко всему прочему бизнесмена готовятся объявить в международный розыск. По последним данным, Роман Гольдман улетел на Мальдивы, а потом в столицу Турции — Стамбул, где он и находится в данный момент. Накануне адвокат бизнесмена прокомментировал отъезд Гольдмана и уголовные дела, возбужденные в отношении компаний, входящих в Goldman Group.