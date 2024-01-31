Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана просят признать банкротом

В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление Сбербанка о признании банкротом Романа Гольдмана, сообщили в пресс-службе суда.

В иске сообщается, что между банком и предпринимателем были заключены договоры об открытии кредитной линии. Бизнесмен обещал вернуть кредитные средства и проценты за ним.

По состоянию на 28.01.2024 размер основного долга Гольдмана Р.Г. по вышеуказанным кредитным договорам составляет 609 564 439,82 рублей, размер неустойки, подлежащей отдельному учету в реестре, - 4 801 166,42 рублей», — говорится в заявлении банка.

Иск пока не принят к производству. На это суду дается 5 рабочих дней.