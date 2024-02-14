В холдинге красноярского бизнесмена Романа Гольдмана сменился генеральный директор
Экс-депутат Заксобрания и предприниматель Роман Гольдман перестал быть гендиректором «Голдман Групп». Информация появилась в «Контур.Фокус», сервисе, специализирующемся на проверке контрагентов.
Ранее Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания. Ко всему прочему бизнесмена готовятся объявить в международный розыск. По последним данным, Роман Гольдман улетел на Мальдивы, а потом в столицу Турции — Стамбул, где он и находится в данный момент. Адвокат бизнесмена прокомментировал отъезд Гольдмана и уголовные дела, возбужденные в отношении компаний, входящих в Goldman Group.
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