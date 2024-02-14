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В холдинге красноярского бизнесмена Романа Гольдмана сменился генеральный директор

В холдинге красноярского бизнесмена Романа Гольдмана сменился генеральный директор
Иллюстрация: ГУ МВД по Красноярскому краю

Экс-депутат Заксобрания и предприниматель Роман Гольдман перестал быть гендиректором «Голдман Групп». Информация появилась в «Контур.Фокус», сервисе, специализирующемся на проверке контрагентов.

#НОВОСТИ
Как сообщается, теперь компанией руководит Татьяна Тирских. Ранее сообщалось, что она была помощником Гольдмана.
 
Судя по данным «Контур.Фокус», она около 2 лет назад зарегистрировала ИП. Основной вид деятельности — торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах.
 
Также она являлась учредителем ООО «Ист Сайбериан Трейдинг Компани». Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. ООО ликвидировали в декабре 2023.

Ранее Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания. Ко всему прочему бизнесмена готовятся объявить в международный розыск. По последним данным, Роман Гольдман улетел на Мальдивы, а потом в столицу Турции — Стамбул, где он и находится в данный момент. Адвокат бизнесмена прокомментировал отъезд Гольдмана и уголовные дела, возбужденные в отношении компаний, входящих в Goldman Group.

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Автор: Петр Савельев
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