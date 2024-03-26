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Олегу Митволю не пересмотрели приговор по уголовному делу о хищении 954 млн рублей

Олегу Митволю не пересмотрели приговор по уголовному делу о хищении 954 млн рублей
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Сегодня краевой суд повторно рассмотрел апелляционные жалобы Олега Митволя и его защитников на приговор. Ранее его признали виновным в хищении бюджетных средств при проектировании красноярского метро.

#НОВОСТИ
Олег Митволь, председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ», считает, что суд не в полной мере учел дачу им показаний о ранее неизвестных следствию коррупционных преступлениях, наличие у него пожилой матери-инвалида, благодарностей и ведомственных наград, поручительство депутатов Госдумы РФ и многолетнюю службу в правительстве РФ. Суд оценил все представленные обстоятельства, но оставил жалобы без удовлетворения. Таким образом, приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.
 
В сентябре 2023 Олега Митволя признали виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Также с него взыскали сумму причиненного ущерба в 954 млн рублей.
 
На квартиру, нежилое помещение в Москве, две машины Митволя наложен арест. Если он не вернет в бюджет похищенные средства, то имущество продадут.
 
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Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь написал губернатору региона Михаилу Котюкову письмо, где предупредил об обрушении старых тоннелей и последствиях для центра Красноярска.

Суд рассмотрит апелляцию на приговор Олегу Митволю

Красноярский краевой суд 23 ноября приступит к рассмотрению апелляции на приговор Олегу Митволю, председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ).

 
Автор: Петр Савельев
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