Олегу Митволю не пересмотрели приговор по уголовному делу о хищении 954 млн рублей
Сегодня краевой суд повторно рассмотрел апелляционные жалобы Олега Митволя и его защитников на приговор. Ранее его признали виновным в хищении бюджетных средств при проектировании красноярского метро.
Арбитражный суд Красноярского края начнет 19 февраля рассмотрение иска банка «Открытие» о признании банкротом Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (АО «Красноярск ТИСИЗ»).
Митволь предупредил губернатора Красноярского края о «техногенной катастрофе»
Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь написал губернатору региона Михаилу Котюкову письмо, где предупредил об обрушении старых тоннелей и последствиях для центра Красноярска.
Суд рассмотрит апелляцию на приговор Олегу Митволю
Красноярский краевой суд 23 ноября приступит к рассмотрению апелляции на приговор Олегу Митволю, председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ).