Егор Задереев: На дне озера Шира — доказательства начала новой эпохи — антропоцена?

Человек определяет облик планеты. Настолько, что идет речь о наступлении новой эпохи — антропоцена. Доказательства этому можно увидеть в исследования ученых донных осадков озер Хакасии.

Егор Задереев, руководитель службы научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН

Многие знают, что динозавры жили в юрском периоде. На самом деле, они жили не только в юрском, но еще и в триасовом периоде, а вымерли в меловом. Длительность каждого — десятки миллионов лет.

В течение этого срока континенты двигались, вулканы извергались, реки прокладывали русла, ледники наступали и отступали, жизнь эволюционировала. Но если посмотреть на планету в определенный промежуток времени, то в нем можно найти отличительные черты, которые будут относительно неизменными.

Облик Земли дискретен: времена относительно быстрых изменений сменяются периодами устойчивости. Задача ученых выделить эти относительно устойчивые интервалы, для которых характерны собственная геология, состояние окружающей среды, видовой состав населяющей планету жизни.

Мы живем в эпоху голоцена. Она началась около 12 тыс лет назад в конце последнего оледенения и во многом совпадает с возникновением первых цивилизаций. В четвертичном периоде, который начался примерно 2,5 млн лет назад и совпадает с появлением современного человек. И в кайнозойской эре (началась 66 млн лет назад после вымирания динозавров).

А в какой эпохе живут люди? Некоторые ученые считают, что влияние человека на планету настолько значительно, что эта эпоха заслуживает отдельного названия — антропоцен.

Зачем вообще нужно такое деление?

Геологическая шкала — именно на ней можно найти юрский, меловой и другие периоды, — еще и демонстрация научных знаний. Отражение того, насколько человек может заглянуть на миллиарды лет назад, выделить периоды массовых вымирания, эволюционных скачков, и найти четкие критерии, разделяющие периоды и эпохи.

Эпоха голоцена — наше место на этой шкале. Однако часть исследователей считают, что на Земле уже наступила эпоха антропоцена, когда облик планеты в первую очередь определяется деятельностью человека.У сторонников теории есть даже конкретная дата его начала — 1952 год. Тогда плутоний, образовавшийся в результате испытаний водородной бомбы, распространился по всей планете. Он, может быть обнаружен, например, в донных отложениях канадского озера Кроуфорд, но и не только там. Кроуфорд выбрано в качестве реперной точки как одно из самых исследованных и содержащих четкие следы деятельности человека.

Донные осадки практически любого водоема на глубине, которая соответствует середине прошлого века, будут содержать следы плутония. Другие признаки человеческого влияния — микропластик, пестициды и частицы угля от сгорания ископаемого топлива.

Однако не все ученые согласны с необходимостью выделять антропоцен в отдельную эпоху. В начале марта большинство членов специальной международной подкомиссии проголосовали против данного предложения. Однако в любом случае это событие — первый шаг процесса, который когда-нибудь перепишет учебники.

Чем сибирское озеро Шира хуже канадского Кроуфорда?

Почему геологи считают, что антропоцен пока не начался? Один из аргументов — влияние человека следует определять, как некое длящееся событие. Между тем в пользу этого длительного воздействия говорят немало наблюдений.

Резкое увеличение выбросов углекислого газа и его рост в атмосфере, связанные с промышленной революцией, начались с конца 19 века. Пусть не глобальные, но локальные изменения растительного покрова, течения рек, облика целых островов под действием человека наблюдаются последние пару тысяч лет.

В копилку длящегося воздействия человека на природу и его четких маркеров можно внести результаты исследований и красноярских ученых.

Да простят меня наиболее чувствительные читатели издания, но, например, об этом говорит анализ станолов в донных осадках озера Шира. Что такое станолы? Это близкие к холестерину органические вещества, которые есть в фекалиях. Попадая в водоем, они оседают на дно. Донные осадки, как годичные кольца деревьев, наслаиваются год за годом — таким образом на дне многих озер хранится своеобразная летопись событий, которую нужно только расшифровать.

Буквально на днях вышла статья моих коллег под руководством доктора биологических наук Дениса Рогозина.

В публикации четко показано: в донных осадках озера Шира содержание станолов, ассоциирующихся с фекалиями человека, увеличивается в X-XI веках, во времена расцвета царства Енисейских Кыргызов, в XVII-XVIII веках, во время колонизации Сибири русскими, и, конечно же, в последние 150 лет, когда на озере развивается курортная деятельность.

Мутит от станолов? Эти же авторы в прошлом году опубликовали статью где анализировали состав угольных остатков в донных отложениях все того же озера Шира. Уголь может быть разным, например, быть последствием лесных пожаров или результатом сжигания угля в печках. В донных осадках, возраст которых не больше 100 лет резко возрастает количество угольков, связанных с печным отоплением. А вот доля частиц, которые падают в озеро от лесных пожаров, постоянна на протяжении последних 1400 лет. То есть, что фекальные остатки, что угольные частицы позволяют нам четко определить время заметного с геологической точки зрения воздействия человека на окружающую среду.

Чем сибирское озеро Шира хуже канадского Кроуфорда? Почему бы вместо плутония не использовать станолы? Первый вопрос скорее риторический, а на второй ответ понятен.

Если мы говорим про глобальное воздействие человека на Землю, нужен некий сигнал, который будет заметен в любой точке планеты. Впрочем, этих признаков уже достаточно. Деятельность человека определяет облик современной планеты — это можно увидеть не только в донных осадках озер Хакасии или Канады. Состав воздуха, воды, почвы, количество доступной для других видов живых существ суши, темпы вымирания видов, соотношение биомасс диких и окультуренных человеком растений и животных, концентрации и скорости оборота некоторых химических элементов — эти и многие другие признаки, зависящие от деятельности человека, говорят, что Земля уже не будет прежней.

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