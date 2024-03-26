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Ученые пересмотрели эволюцию сусликов и нашли новый для Западной Сибири вид

Ученые пересмотрели эволюцию сусликов и нашли новый для Западной Сибири вид
Автор фото: Евгений Симонов. Иллюстрация: ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»

Коллектив российских ученых, в который входит исследовательница из Красноярска, впервые реконструировал эволюцию палеарктических сусликов и обнаружили новый уникальный для Западной Сибири вид.

#НОВОСТИ

Оказалось, древние суслики разделились от общего предка на четыре основных группы примерно 6,2 млн лет назад. Одна из них включает виды из Восточной Азии, вторая — из Восточной Европы и северо-запада Средней Азии, третья — из Центральной и Восточной Европы  и Малой Азии. Четвертая группа — суслики, обитающие в Центральной Азии и соседних регионах. Евразийские суслики оказались более древними, чем это считалось ранее.  

Чтобы это все это выяснить, ученые, среди которых была и представитель из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», провели исследование, используя комплексный молекулярно-филогенетический анализ при дополнительной поддержке морфологических и геномных данных.

Специалисты также обнаружили новый вид суслика из Западной Сибири. Он распространен между восточным берегом реки Обь и западными склонами Кузнецкого Алатау. Это крупный суслик с темным окрасом.

Ученые также отмечают, что в Сибири с конца прошлого века резко уменьшается численность сусликов. Некоторые находятся под угрозой исчезновения. Полученные данные помогают лучше понять эволюционные связи между видами сусликов и могут помочь для сохранения популяций этих животных.

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Автор: Петр Савельев
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