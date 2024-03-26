Ученые пересмотрели эволюцию сусликов и нашли новый для Западной Сибири вид

Коллектив российских ученых, в который входит исследовательница из Красноярска, впервые реконструировал эволюцию палеарктических сусликов и обнаружили новый уникальный для Западной Сибири вид.

Оказалось, древние суслики разделились от общего предка на четыре основных группы примерно 6,2 млн лет назад. Одна из них включает виды из Восточной Азии, вторая — из Восточной Европы и северо-запада Средней Азии, третья — из Центральной и Восточной Европы и Малой Азии. Четвертая группа — суслики, обитающие в Центральной Азии и соседних регионах. Евразийские суслики оказались более древними, чем это считалось ранее.

Чтобы это все это выяснить, ученые, среди которых была и представитель из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», провели исследование, используя комплексный молекулярно-филогенетический анализ при дополнительной поддержке морфологических и геномных данных.

Специалисты также обнаружили новый вид суслика из Западной Сибири. Он распространен между восточным берегом реки Обь и западными склонами Кузнецкого Алатау. Это крупный суслик с темным окрасом.

Ученые также отмечают, что в Сибири с конца прошлого века резко уменьшается численность сусликов. Некоторые находятся под угрозой исчезновения. Полученные данные помогают лучше понять эволюционные связи между видами сусликов и могут помочь для сохранения популяций этих животных.

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