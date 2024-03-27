В Красноярском крае за десятки лет утих ветер

О снижении скорости ветра и повешении температуры свидетельствуют данные Среднесибирского УГМС. Это обусловлено потеплением в Арктике

Специалисты Среднесибирского УГМС проанализировали изменения скорости ветра и температурных режимов в Красноярском крае. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

Исследования проводили в Красноярске, Норильске, Енисейске, Ачинске, Канске и Минусинске. Анализируемый период 1991…2023, в сравнении с базовым периодом 1961…1990.

По информации синоптиков, средняя температура воздуха повышается. В исследуемых городах она поднялась на 1,1-1,9 С. При этом, потепление зим происходит интенсивнее летних сезонов, - отметил Владимир Часовитин.

Синоптики также отмечают, что скорость ветра в городах снизилась на 12-33%. Общее снижение скорости ветра в Средней Сибири обусловлено потеплением в Арктике. При этом доля случаев со штилем, согласно приведенным данным, в большинстве городов края снижается.

Отметим, что информация, представленная Среднесибирским УГМС в части штилевой нагрузки и силе ветра не привязана к периодам неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Читайте также:

Загрязнение воздуха в Красноярске планируют снизить на 8% в ближайшие два года

Добиться этого хотят заменой печного отопления в частном секторе, закрытием еще нескольких котельных и модернизацией предприятий.

Полный газ? Что думают красноярские экологи и политики о перспективах газификации города

Тема газификации Красноярского края прозвучала в послании президента РФ. Правда, к 2030. Поговорили с известными красноярцами о том, не означает ли это, что сроки снова откладываются.

В Красноярске закроют последние экологически опасные котельные

Все они расположены в Октябрьском районе города. Дома, питавшиеся от них, переключат на ТЭЦ-2.