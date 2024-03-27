В Красноярском крае за десятки лет утих ветер
О снижении скорости ветра и повешении температуры свидетельствуют данные Среднесибирского УГМС. Это обусловлено потеплением в Арктике
Специалисты Среднесибирского УГМС проанализировали изменения скорости ветра и температурных режимов в Красноярском крае. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.
Исследования проводили в Красноярске, Норильске, Енисейске, Ачинске, Канске и Минусинске. Анализируемый период 1991…2023, в сравнении с базовым периодом 1961…1990.
По информации синоптиков, средняя температура воздуха повышается. В исследуемых городах она поднялась на 1,1-1,9 С. При этом, потепление зим происходит интенсивнее летних сезонов, - отметил Владимир Часовитин.
Синоптики также отмечают, что скорость ветра в городах снизилась на 12-33%. Общее снижение скорости ветра в Средней Сибири обусловлено потеплением в Арктике. При этом доля случаев со штилем, согласно приведенным данным, в большинстве городов края снижается.
Отметим, что информация, представленная Среднесибирским УГМС в части штилевой нагрузки и силе ветра не привязана к периодам неблагоприятных метеоусловий (НМУ).
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