Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.03
92,57
100,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае за десятки лет утих ветер

В Красноярском крае за десятки лет утих ветер
Иллюстрация: t.me/chasovitinva

О снижении скорости ветра и повешении температуры свидетельствуют данные Среднесибирского УГМС. Это обусловлено потеплением в Арктике

#НОВОСТИ

Специалисты Среднесибирского УГМС проанализировали изменения скорости ветра и температурных режимов в Красноярском крае. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

Исследования проводили в Красноярске, Норильске, Енисейске, Ачинске, Канске и Минусинске. Анализируемый период 1991…2023, в сравнении с базовым периодом 1961…1990.

По информации синоптиков, средняя температура воздуха повышается.  В исследуемых городах она поднялась на 1,1-1,9 С. При этом, потепление зим происходит интенсивнее летних сезонов, - отметил Владимир Часовитин.

Синоптики также отмечают, что скорость ветра в городах снизилась на 12-33%. Общее снижение скорости ветра в Средней Сибири обусловлено потеплением в Арктике. При этом доля случаев со штилем, согласно приведенным данным, в большинстве городов края снижается.

Отметим, что информация, представленная Среднесибирским УГМС в части штилевой нагрузки и силе ветра не привязана к периодам неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Читайте также:

Загрязнение воздуха в Красноярске планируют снизить на 8% в ближайшие два года

Добиться этого хотят заменой печного отопления в частном секторе, закрытием еще нескольких котельных и модернизацией предприятий.

Полный газ? Что думают красноярские экологи и политики о перспективах газификации города

Тема газификации Красноярского края прозвучала в послании президента РФ. Правда, к 2030. Поговорили с известными красноярцами о том, не означает ли это, что сроки снова откладываются.

В Красноярске закроют последние экологически опасные котельные

Все они расположены в Октябрьском районе города. Дома, питавшиеся от них, переключат на ТЭЦ-2.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспортаНа трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта
  • Весна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в КрасноярскеВесна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в Красноярске
  • «РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске«РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске
  • Ферросплавный завод под Красноярском продали за 0,5 млрд рублейФерросплавный завод под Красноярском продали за 0,5 млрд рублей
  • Достроить развязку на Пашенном планируют в июле 2024Достроить развязку на Пашенном планируют в июле 2024
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.