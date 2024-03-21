Полный газ? Что думают красноярские экологи и политики о перспективах газификации города

Тема газификации Красноярского края прозвучала в послании президента РФ. Правда, к 2030. Поговорили с известными красноярцами о том, не означает ли это, что сроки снова откладываются.

За 2023 режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске объявляли 27 раз, а с начала 2024 — уже шесть. Меры, применяемые властями, далеко не всегда срабатывают. Например, разработанный для ЭВРЗ план мероприятий в период «черного неба» был признан несостоятельным и отозван. В теории, решить проблему мог бы магистральный газ. О его приходе в Красноярск и край говорят уже давно, но сейчас тема зазвучала с новой интенсивностью. Еще осенью прошлого года было заявлено, что в 2028 газ уже будет в городе. А в феврале этого о нем говорил президент РФ в своем послании к Федеральному Собранию. Правда, в качестве срока прозвучал уже 2030.

DK.RU поинтересовался, что думают красноярские экологи, политики и представители предпринимательских объединенй о перспективах газификации города, в связи с попаданием ее в президентскую повестку, и сроках реализации идеи.

Сергей Верещагин, председатель правительства Красноярского края: Газификация Красноярска стала реальной перспективой еще до послания президента Федеральному Собранию 29 февраля 2024. Напомню, что в августе прошлого года на совещании в Кремле по вопросам социально-экономического развития Красноярского края под руководством президента — вопрос газификации региона был подробно рассмотрен с участием вице-премьера Александра Новака и главы региона Михаила Котюкова. Были даны соответствующие поручения, разработана дорожная карта и создана рабочая группа. Именно тогда газификация края к 2028 превратилась в прямое поручение главы государства. Упоминание газификации Красноярска в недавнем послании лишь подчеркнуло важность решения этого вопроса. Что касается 2030 — этот горизонт планирования был общим для всего президентского послания, и, возможно, поэтому сложилось впечатление о переносе сроков. Нет, для нас ориентиром остается появление природного газа в Красноярском крае уже к 2028. Юрий Васильев, председатель отделения Российского союза промышленников и предпринимателей в Красноярском крае: Тема газификации Красноярского края сейчас очень актуальна. Но , нельзя огульно отказываться от угольной энергетики. Каждый вид генерации (тепла или электроэнергии) имеет как свои преимущества, так и недостатки. Поэтому крайне важно подходить к этому вопросу комплексно. Решение экологических проблем — это не только вопрос энергетики. Есть масса моментов. Поэтому важно максимально привлекать к их решению научные производственные компании. Активно проводить экологическую модернизацию энергетического оборудования предприятий, чтобы в конечном счете минимизировать выбросы при сжигании угля. Сергей Шахматов, директор открытой экологической платформы «Российские Зеленые»: Газ необходим Красноярскому краю — не только Красноярску, но и другим городам. Особенно тем, где есть большие частные сектора, которые чаще всего топятся углем, что, с одной стороны, дорого, а с другой — влияет на здоровье и качество жизни людей. Если пойти дальше, то и в целом угольную генерацию надо убирать. По крайней мере там, где живут люди. Попадание темы газификации края и Сибири в целом в президентскую повестку совершенно понятна. Во-первых, она связана с повышением среднего возраста жителей макрорегиона. А, во-вторых, с переориентацией газовой промышленности с внешних рынков, которые закрываются для России, на внутренний. Говоря о газификации до 2030, Владимир Путин вряд ли имел ввиду смещение сроков, которые были обозначены ранее на совещании, в котором принимал участие губернатор Красноярского края (там речь шла о 2028). Просто был обозначен набор первоочередных проектов, которые нужно реализовать в ближайшем будущем. В частности — в горизонте шести лет. Так что это [2030] скорее предельный срок, чем плановый.

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