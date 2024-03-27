Загрязнение воздуха в Красноярске планируют снизить на 8% в ближайшие два года

Добиться этого хотят заменой печного отопления в частном секторе, закрытием еще нескольких котельных и модернизацией предприятий.

За пять лет реализации программы «Чистый воздух» в Красноярске объем выбросов в атмосферу города снизился на 12,1% к уровню 2017. Об этом стало известно по итогам заседания штаба по реализации федерального проекта в Красноярском крае.

Этот результат достигнут путем закрытия малых котельных, модернизации предприятий-загрязнителей, приобретения экологичного общественного транспорта и перевод частных домов на газовое отопление.

Все эти мероприятия планируется продолжить и в будущем, что, по словам властей края, к 2026 приведет к снижению выбросов по сравнению с 2017 на 20,2%.

Планы по снижению загрязнения воздуха поручено разработать и для Ачинска, Лесосибирска и Миниусинска. В последнем из них упор будет сделан на отказ от угольного отопления в частном секторе, а в Ачинске и Лесосибирске сфокусируются на модернизации промышленности. О целевых показателях и сроках реализации этих планов в правительстве пока не говорят. Но сами они должны быть разработаны к 1 сентября 2024.

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