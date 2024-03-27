Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.03
92,77
100,36
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Загрязнение воздуха в Красноярске планируют снизить на 8% в ближайшие два года

Загрязнение воздуха в Красноярске планируют снизить на 8% в ближайшие два года
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/feelek

Добиться этого хотят заменой печного отопления в частном секторе, закрытием еще нескольких котельных и модернизацией предприятий.

#НОВОСТИ

За пять лет реализации программы «Чистый воздух» в Красноярске объем выбросов в атмосферу города снизился на 12,1% к уровню 2017. Об этом стало известно по итогам заседания штаба по реализации федерального проекта в Красноярском крае.

Этот результат достигнут путем закрытия малых котельных, модернизации предприятий-загрязнителей, приобретения экологичного общественного транспорта и перевод частных домов на газовое отопление.

Все эти мероприятия планируется продолжить и в будущем, что, по словам властей края, к 2026 приведет к снижению выбросов по сравнению с 2017 на 20,2%.

Планы по снижению загрязнения воздуха поручено разработать и для Ачинска, Лесосибирска и Миниусинска. В последнем из них упор будет сделан на отказ от угольного отопления в частном секторе, а в Ачинске и Лесосибирске сфокусируются на модернизации промышленности. О целевых показателях и сроках реализации этих планов в правительстве пока не говорят. Но сами они должны быть разработаны к 1 сентября 2024.

Читайте также:

В Красноярске закроют последние экологически опасные котельные

Все они расположены в Октябрьском районе города. Дома, питавшиеся от них, переключат на ТЭЦ-2.

Виктория Абрамченко обсудила сокращение вредных выбросов в регионах Сибири

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ, провела совещание по реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в регионах Сибири.

На перевод частных домов Красноярска на экоотопление в 2024 потратят более 700 млн рублей

В общей сложности за год планируется перевести на новые источники тепла около 1,3 тыс. домов.

Предприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углем

Если идея пройдет, то им придется переходить на более экологичные виды отопления.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспортаНа трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта
  • Весна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в КрасноярскеВесна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в Красноярске
  • «РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске«РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске
  • Ферросплавный завод под Красноярском продали за 0,5 млрд рублейФерросплавный завод под Красноярском продали за 0,5 млрд рублей
  • Достроить развязку на Пашенном планируют в июле 2024Достроить развязку на Пашенном планируют в июле 2024
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.