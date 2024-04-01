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Вторичка в Красноярске подорожала почти до 117 тыс. рублей за «квадрат»

Вторичка в Красноярске подорожала почти до 117 тыс. рублей за «квадрат»
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/feelek

Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости прибавил в цене почти по всем более-менее крупным городам страны. Исключением стала только Москва.

#НОВОСТИ

За первый квартал 2024 квадратный метр жилья на вторичном рынке Красноярска подорожал на 3,3% — до 116 790 рублей. Такие данные приводит сайт о жилой недвижимости в России «Мир квартир».

Аналитики сайта изучили ситуацию с ценами на вторичку в 70 городах РФ с населением свыше 300 тыс. человек. По цене «квадрата» Красноярск оказался 22 в этом списке (а по Сибири третьим — после Иркутска и Новосибирска).

Примечательно, что практически во всех города стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 0,3... 8,4%. Исключением стала Москва, где она снизилась на 0,1%. В среднем же увеличение составило 2,9%, а средняя цены вторичного «квадрата» — 112 415 рублей.

При этом средние цены на квартиры выросли далеко не везде. Например, во Владивостоке при росте цены квадратного метра на 0,6%, квартиры целиков подешевели на 2%. Отрицательная динамика также была зафиксирована во Владимире, Ижевске, Калуге, Кирове, Магнитогорске, Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. В Красноярске же она была на уровне 1,9% выше нуля и по итогу квартала средняя цена вторичной квартиры в городе оказалась на уровне 5,95 млн рублей.

Также Павел Луценко, гендиректор «Мира Квартир», рассказал «РИА Недвижимость», что только в Красноярском крае средняя зарплата позволяет взять льготную иптоеку.

Только в Красноярске средняя по региону зарплата соответствует той, с которой реально можно взять ипотеку с господдержкой. В Москве и Петербурге доходы тоже выше требуемых банками, но там при покупке новостройки в качестве первоначального взноса придется внести сумму, значительно превышающую сумму кредита. Из этого можно сделать вывод, что в целом по стране льготная ипотечная программа под 8% малодоступна для населения», — цитирует агентство топ-менеджера.

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Автор: Петр Савельев
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