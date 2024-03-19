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Эксперты рассказали, в какой сфере зарабатывают больше всего в Красноярском крае

Эксперты рассказали, в какой сфере зарабатывают больше всего в Красноярском крае
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов-лидеров по уровням зарплат и назвали отрасли, в которых платят больше всего.

#НОВОСТИ
Красноярский край занял 12 место. В нашем регионе самой высокооплачиваемой оказалась сфера добычи драгоценных металлов. Средняя зарплата в отрасли в 2023 составила 145 тыс. рублей.
 
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Москва, Сахалинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Москве самые высокие зарплаты предлагают в финансовых услугах (256 тыс. рублей), на Сахалине — в добывающей отрасли (232 тыс. рублей), а на Ямале — в добыче нефти и газа (220 тыс. рублей). 
 
Замыкают список Псковская область, Калмыкия и Мордовия. Там самые высокие зарплаты предлагают на госслужбе, в среднем от 47 до 49 тыс. рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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