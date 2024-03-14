Подержанные автомобили в Красноярском крае снова начали дорожать

Повышать цены начали пока лишь частные продавцы. Дилеры же сохраняют тренд на снижение.

Средняя цена автомобиля с пробегом в Красноярском крае, которые продают частные лица через классифайды, в феврале 2024 по отношению к январю этого года выросла на 5% и составила 1,316 млн рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес».

При этом, по их информации, стоимость такой машины у автодилеров за месяц снизилась на 1,97% — до 2,037 млн рублей.

С ноября 2023 дилеры сдерживали рост цен на автомобили с пробегом. Это связано с падением спроса на подержанные авто на 23% в четвертом квартале, что было вызвано повысившимся интересом покупателей к новым автомобилям. Однако мы видим предпосылки для возвращения роста цен из-за новостей вокруг ужесточения правил уплаты утилизационного сбора на машины, ввезенные из стран ЕАЭС, что в итоге приведет к существенному повышению стоимости импортируемых автомобилей», — говорит Даниил Шкурыгин, «директор по развитию Авто.ру Бизнес».

Примечательно, что в феврале на продажу через классифайды было выставлено на 11% больше подержанных авто из Красноярского края, чем месяцем ранее — всего было опубликовано 31 000 таких объявлений.

Самыми продаваемыми моделями этого месяца, в возрасте 3... 10 лет, стали Hyundai Solaris (96), Lada Granta (95), Nissan Note (88), Kia Rio (80) и Toyota Camry (72). Средние цены на эти машины были на уровне 1,2 млн рублей, 610 тыс. рублей, 1,06 млн рублей, 1,3 млн рублей и 2,8 млн рублей соответственно.

Напомним, что по итогу 2023 средняя цена подержанного автомобиля в Красноярском крае выросла на 28%.

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По сравнению с тем, что было годом ранее, это почти на три четверти больше.

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