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В Красноярске вырос спрос на электромобили с пробегом

В Красноярске вырос спрос на электромобили с пробегом
Иллюстрация: frimufilms / ru.freepik.com

Эксперты Авито Авто сравнили спрос и предложения на рынке электромобилей с пробегом в 2022 и 2023. По данным аналитиков, востребованность электрокаров за год выросла на 75%.

#НОВОСТИ
Количество объявлений о продаже электромобилей с пробегом увеличилось на 217%. Средняя стоимость таких машин в Красноярске составила 4,3 млн рублей.
 
По итогам 2023 первое место в рейтинге самых востребованных электромобилей с пробегом в Красноярске занял Nissan Leaf (39% запросов). Средняя цена такого электрокара составляет 800 тыс. рублей. 
 
На втором месте оказалась Tesla Model X (13% запросов). В среднем его можно купить за 5,4 млн рублей.
 
Третью позицию самых востребованных электромобилей с пробегом занимает Zeekr 001 (11%). Средняя цена этого автомобиля составила 5,7 млн рублей.
 
В топ-5 также вошли Tesla Model 3 (5% запросов, средняя цена — 3,2 млн рублей) и HiPhi Z (4% запросов, 9,85 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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