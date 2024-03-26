Мэрия Красноярска изымет еще 43 участка в Николаевке под КРТ
Развитием этой территории будет «Готика-Зенит». Ей поручено провести оценку земли и расположенной на ней недвижимости, а затем выкупить их у собственников.
В Красноярске начнут застраивать участок Николаевки, расположенный в створе улиц Сопочная, Пушкина, Революции и Николаевского проспекта. Распоряжение об изъятии земли в этом месте подписал глава департамента градостроительства мэрии Сергей Шикунов.
Строительство здесь будет вестись с использованием механизма комплексного развития территории (КРТ) — т.е. застройщик возведет не только жилье, но и соцобъекты. Заниматься этим будет компания «Готика-Зенит», по ходатайству которой и подписано распоряжение.
В зону КРТ попадет 43 земельных участка. Сейчас на них расположено 97 жилых и нежилых объектов. Их стоимость должен будет определить застройщик, а затем и выкупить. Ранее то же произошло еще с 30 участками со 108 строениями.
Когда начнется процесс расселения и сноса, пока не ясно. Как и то, по какому проекту будет застраиваться эта земля — на сайте компании информации об этом нет.
Для справки:
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