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Мэрия Красноярска изымет еще 43 участка в Николаевке под КРТ

Николаевка, ул. Бебеля, которая попадает под расселение в рамках изъятия участков для нужд КРТ
Николаевка, ул. Бебеля, которая попадает под расселение в рамках изъятия участков для нужд КРТ. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Развитием этой территории будет «Готика-Зенит». Ей поручено провести оценку земли и расположенной на ней недвижимости, а затем выкупить их у собственников.

#НОВОСТИ

В Красноярске начнут застраивать участок Николаевки, расположенный в створе улиц Сопочная, Пушкина, Революции и Николаевского проспекта. Распоряжение об изъятии земли в этом месте подписал глава департамента градостроительства мэрии Сергей Шикунов.

Мэрия Красноярска изымет еще 43 участка в Николаевке под КРТ 1

Строительство здесь будет вестись с использованием механизма комплексного развития территории (КРТ) — т.е. застройщик возведет не только жилье, но и соцобъекты. Заниматься этим будет компания «Готика-Зенит», по ходатайству которой и подписано распоряжение.

В зону КРТ попадет 43 земельных участка. Сейчас на них расположено 97 жилых и нежилых объектов. Их стоимость должен будет определить застройщик, а затем и выкупить. Ранее то же произошло еще с 30 участками со 108 строениями.

Когда начнется процесс расселения и сноса, пока не ясно. Как и то, по какому проекту будет застраиваться эта земля — на сайте компании информации об этом нет.

Для справки:

 
Компания «Готика-Зенит» зарегистрирована в 2019. По итогу 2022 (более поздних данных пока нет) ее активы снизились на 37% и составили 67,4 млн рублей. О прибыли компании в том году информации нет. Управляет этой организацией ФСК «Готика». Ее учредителем (как и «Готики-Зенит») является Андрей Тихонов, владеющий еще рядом организаций, связанных с недвижимостью. Ее активы по итогу 2022 выросли на 1% — до 741,5 млн рублей, но выручка снизилась на 64% и составила 63,1 млн рублей, а убыток вырос на 84% — до 14,3 млн рублей. Примечательно, что в Едином реестре застройщиков, из 11 компаний, учрежденных (по данным checko.ru) Андреем Тихоновым, числится только «Готика-Космос1», которая сейчас строит в Красноярске ЖК «Космос» у перекрестка пр. Свободный и ул. Маерчака. Ввести в эксплуатацию его должны в 4К 2025.
 

 

 

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Автор: Петр Савельев
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