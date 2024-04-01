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Апрель в Красноярске будет на 2 градуса выше нормы

Апрель в Красноярске будет на 2 градуса выше нормы
Иллюстрация: montypeter / ru.freepik.com

Дмитрий Ульянов, ведущий синоптик Среднесибирского УГМС, рассказал, какая погода будет в Красноярске во второй месяц весны.

#НОВОСТИ
Апрель ожидается теплее обычного на 1-2 ℃, осадков будет в пределах нормы.
 
Первая и третья декады будут теплыми. Так, 2...5 апреля днем воздух прогреется до +6, +8, возможны дождь со снегом. Также 3...4 апреля ожидается сильныц ветер. К выходным он стих, осадки также прекратся. В субботу и воскресенье ожидается +11...15 ℃. В третьей декаде днем синоптики прогнозируют до +15, но такая погода ожидается ближе к концу апреля. 
 
Вторая декада будет ниже нормы: ночью около 0, днем +5...+10.
 
Дмитрий Ульянов также уточнил, что снег в Красноярске вероятно растает в первой или второй декаде апреля. Все будет зависеть от того, как будет много дневной с плюсовыми температурами по ночам.
 
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На предстоящей рабочей неделе ожидается переменчивая погода: от весны до зимы со снегом.

 
 
 
Автор: Петр Савельев
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