Федор Конюхов, Мария Миркес и эксперты РФ: кто станет спикерами форума «108+ родителей»

В 2024 юбилейный форум семейных образовательных стратегий объединит 500+ участников. В программе — темы от экспертов образования, психологии, медицины, спорта, культуры. Форум пройдет 13 апреля.

13 апреля в Красноярске пройдет V Международный форум семейных образовательных стратегий «108+ родителей»: событие, которое является частью образовательной экосистемы «Умка». Юбилейный форум существенно нарастил масштаб даже в сравнении с 2023: в этом году количество участников оценивают в 500+ человек. В этот раз спикеры, родители и дети соберутся в Конгресс-холле СФУ.

Как рассказала DK.RU Татьяна Андреева, основатель сети семейных центров «Умка» и идеолог форума «108+ родителей», одна из целей события — сделать семью местом силы.

Чему посвятили форум в 2024

Главную тему форума сформулировали именно так: «Семья — место силы». Организаторы ставят своей целью популяризировать здоровые осознанные отношения между родителями и детьми. Поэтому в программе форума — лекции, мастер-классы и круглые столы от спикеров в сфере образования, психологов, врачей, карьерных консультантов, бизнесменов, общественных деятелей, а также известных родителей города и региона.

Именно здесь „прокачивают“ включенность родителей в жизнь ребенка, в образовательные процессы, находят общий язык между родителями, педагогами и детьми», — говорят организаторы.

В рамках форума обещают более 40 спикеров и 30+ образовательных площадок, пять международных онлайн-трансляций и трехстороннюю экспертизу от педагогов, родителей и детей.

Что в программе

В 2024 специальным гостем форума станет Федор Конюхов — путешественник, художник, автор 20 книг, отец троих детей, шести внуков и правнука. Он присоединится к треку «Семья и бизнес» и проведет встречу с детьми. Наполнили программу и уже знакомыми Красноярску спикерами, среди которых:

Юлия Чанчикова, медиатренер, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске

Олеся Волкова, доктор психологических наук, директор Института педагогики, психологии и социологии СФУ

Дмитрий Юрков, педагог-психолог высшей категории, психиатр

Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования и социального предпринимательства

Инна Шамрай, основатель Школы твоих достижений «Солнечный город»

Ольга Дубровская, телевизионный журналист, продюсер

Темы, которые уже объявили в рамках форума, звучат так:

«Безопасное детство»

«Семья: бегство от несвободы»

«Киберриски для детей и подростков в будущем»

«Образование: классическое или альтернативное, как семья делает выбор?»

«Любить нельзя избаловать»

«Дети — это будущие родители»

«Тенденции развития семьи в современном мире»

«Культура наследования: как передать детям бизнес, который вы создавали с душой»

«Близость и доверие навсегда: новые направления теории привязанности»

«Мышление роста для детей и взрослых»

«Обида. Перезагрузка»

«Что нужно знать родителям о развитии мозга ребёнка»

«Рататуй» в моей голове. Или как быть счастливым родителем ВЕЛИКОГО подростка"

«Как родителям готовить детей к будущему»

«Понимающее родительство как психотехническая система; уровни переживаний, жизненные миры детей и подростков»

«Школа: как выбрать то, что нужно и не разочароваться»

«Создание гармоничной личности с помощью спорта»

«Семейные отношения: инструкция к применению»

«Дети с особенностями развития и здоровья»

Издание «Деловой квартал» вот уже пятый год является информационным партнером форума «108 родителей+». Можно сказать, что мы присутствовали при рождении проекта и с тех пор считаем форум своим «крестником». Казалось бы, что общего у делового издания и форума семейных стратегий? Курс на человекоцентричность бизнеса. Успех компаний напрямую зависит от способности собрать эффективные команды, найти людей, и начинать готовить кадры нужно чуть ли не с пеленок. Те, кто завтра придут работать в наши бизнесы, сегодня чьи-то дети. Также меня связывает с форумом и личная история. Как многие усердно работающие родители, я считала себя недостаточно хорошей мамой. Однако поделившись своими лайфхаками воспитания с аудиторией форума, увидела такой искренний интерес, сопереживание, отклик, что раз и навсегда избавилась от чувства вины и теперь считаю: нет единой формулы успешного родительства. Все мы разные. Непохожие друг на друга семейные стратегии имеют право на существование. Главное, чтобы наши дети были счастливы, благополучны и нашли свое место в жизни, даже если мы, родители, видели это место совсем другим», — рассказывает об участии в судьбе форума Юлия Чанчикова.

Организаторы подчеркивают, что каждая площадка форума пройдет в интерактивном формате: все участники смогут напрямую задать вопросы спикерам.

Как попасть на семейно-образовательный форум

Изучить актуальную программу и подробное содержание треков можно на официальном сайте форума «108+ родителей».

Там же размещают информацию о спикерах и экспертах события. Доступны на сайте и условия участия, а также данные о входных билетах на форум.

Иллюстрации: 108+ родителей

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