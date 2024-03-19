Каким будет международный форум «108+ родителей» в 2024: подробности «ДК»

В этом году форум будет юбилейным: в Красноярске его проводят в пятый раз. За это время масштаб события вырос до 500+ участников. Рассказываем главные детали о предстоящем форуме.

Меньше чем через месяц в Красноярск ждет масштабное событие для родителей, педагогов и специалистов сферы образования: 13...14 апреля в городе пройдет международный форум семейных образовательных стратегий «108+ родителей». Мероприятие организует сеть семейных центров «Умка». В 2024 форум станет юбилейным: в этом апреле он проходит в пятый раз. Площадкой станет Конгресс-холл СФУ. В этом году количество участников превысит 500 человек.

Впервые форум пройдет в рамках двух дней: на это время распределили более 40 спикеров. Познакомиться с приглашенными на форум специалистами, темами их лекций и мастер-классов уже можно в программе, кторая размещена на сайте форума.

В этом году мы организуем прямые включения с разными странами — Азией, Америкой, Европой, Новой Зеландией, чтобы посмотреть мировую практику образования. А главный герой — специальный гость форума Федор Конюхов: человек, который покорил все вершины и несколько раз сделал „кругосветку“ на разных видах транспорта один! Он многодетный отец троих детей и шести внуков, одного правнука. Священник и автор 20 книг, художник и просто удивительный человек. Благодаря нашим партнерам мы сможем организовать встречу с детьми и студентами в субботу 13 апреля и с родителями 14 апреля. Это будет знаковая встреча с вопросами и ответами — возможно, она изменит жизнь многих людей. Мы хотим, чтобы семья стала настоящим местом силы, ведь все начинается с нее», — говорит Татьяна Андреева, основатель сети семейных центров «Умка», в разговоре с DK.RU.

Сейчас в список предстоящих тем включены такие обсуждения:

«Безопасное детство»

«Семья: бегство от несвободы»

«Феномен сериала „Слово пацана“ и его воспитательный эффект»

«Образование: классическое или альтернативное, как семья делает выбор?»

«Любить нельзя избаловать»

«Дети — это будущие родители»

«Тенденции развития семьи в современном мире»

«Близость и доверие навсегда: новые направления теории привязанности»

«Мышление роста для детей и взрослых»

«Обида. Перезагрузка»

«Рататуй» в моей голове. Или Как быть счастливым родителем великого подростка"

«Как родителям готовить детей к будущему»

«Понимающее родительство как психотехническая система; уровни переживаний, жизненные миры детей и подростков»

«Создание гармоничной личности с помощью спорта»

«Семейные отношения: инструкция к применению»

«Дети с особенностями развития и здоровья»

Иллюстрация: фотоархив «Делового квартала» / Эдуард Шабалин

В этом году с нами крутые партнеры — сеть семейных поликлиник „Сантем“, которые сделают для всех желающих чек-ап организма и дадут консультации специалистов. А студенты и аспиранты СФУ прямо на форуме проведут диагностики и дадут направление развития для каждого участника», — рассказывает Татьяна Андреева.

Напомним, в специальном репортаже мы рассказывали, как прошел форум «108 родителей» в 2023.

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