Татьяна Андреева: «Бизнес-девичник — шанс прожить свою историю и принять себя любую»

Рассказываем о предпринимательницах Красноярска, которые станут героинями пьесы «Бизнес-рапсодия» и поделятся своими историями на Бизнес-девичнике`2024.

Команда «Делового квартала» продолжает подготовку к закрытому ивенту, который пройдет уже в марте — Бизнес-девичнику`2024. Настало время рассказать о предпринимательницах, которые стали героинями «Бизнес-рапсодии» — пьесы, что завершит вербатим-трилогию. В этот раз мы увидим не только новые лица, но и тех предпринимательниц, чьи истории уже становились основой для документальных постановок. Одна из них — Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центров «Умка».

Татьяна Андреева входила в первый состав героинь пьесы «Бизнес-девичник» в 2022. Тогда их истории воплотились на сцене благодаря красноярским актерам. В этом году героини расскажут о событиях своей жизни собственными голосами.

Я полностью доверяю всему, что делает Юлия Чанчикова и ее команда — не пропустила ни одного проекта. Это всегда про знак качества и высокий уровень креатива. Премии „Человек года“, где я была победителем, а потом экспертом и партнером; Бизнес-девичники и Бизнес-пикники. Я всегда и неизменный участник проекта „Личный бренд“. Все идет на пользу и в копилку управленческого опыта», — говорит Татьяна Андреева.

Но Бизнес-девичник особая история как с точки зрения темы, так и благодаря форматам. В 2024 для пьесы нашли новую оригинальную фабулу: героини расскажут о своем «эффекте перехода». Каждая поделится событиями, которые кардинально изменили ее жизнь.

Бизнес-девичник — прекрасная возможность почувствовать себя не только предпринимателем и руководителем, а настоящей женщиной. Прожить еще раз свою историю, которая далеко не всегда усыпана розами, но и шипами. Интегрировать этот опыт и стать сильнее, посмотреть на себя со стороны глазами режиссера и сценариста, принять себя любую. Это очень сильно!», — делится Татьяна Андреева.

Истории предпринимательниц зазвучат еще мощнее благодаря особому музыкальному сопровождению: композитор создаст кавер-фантазию, которую споют известные красноярские солисты. Это станет эффектным продолжением монологов героинь.

Хочу еще раз пережить те эмоции, которые подарил мне Бизнес-девичник два года назад. Вижу, что с каждым разом уровень и качество события растет. А я люблю быть причастной к классным проектам и быть в гуще событий», — резюмирует Татьяна Андреева.

Сеть образовательных центров «Умка» была основана в 2002: частный детский центр масштабировался в полноценную экосистему. На сегодня «Умка» представлена в Красноярске 8 филиалами, где учатся более 400 детей с 1-11 классы, а в четырех филиалах представлены и детские сады. Более чем за 20 лет существования в «Умке» прошло восемь выпусков. Также в экосистему входят каникулярный лагерь Umka Camp, научный проект «Умный Красноярск» и проект профориентации для подростков UmkaProf. Под эгидой «Умки» проходит и семейный форум «108+ родителей». В этом году он отпразднует первый юбилей: образовательное событие пройдет 13-14 февраля.

Кроме того, Татьяна Андреева делится своим предпринимательским и жизненным опытом в собственных книгах — скоро выйдет уже третья. Параллельно с этим она реализует проект авторского курса «Управленческая магия»: на сегодня его участниками стали больше 100 предпринимателей из разных стран — России и СНГ.

Напомним, Бизнес-девичник`2024 и премьера «Бизнес-рапсодии» состоится 28 марта в доме событий «Сосны».

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