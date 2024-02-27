Юлия Чанчикова: Героиня пьесы — прима в сопровождении своего бизнеса

Весенний ивент от «Делового квартала» в 2024 обещает стать одним из самых ярких и креативных в истории проекта.

О том, каким будет Бизнес-девичник`2024, рассказывает Юлия Чанчикова, генеральный продюсер проекта и автор пьесы.

По словам организатора, готовится самый необычный формат Бизнес-девичника. Это третья постановка документальной пьесы, последняя в трилогии. Однако финальная версия будет кардинально отличаться от предыдущих.

— Пьеса называется «Бизнес-рапсодия», и она решена в формате музыкальной кавер-фантазии. Синтетический жанр объединит драматические монологи, музыкальные композиции, видеоинсталляции, поэзию и... звукозаписывающую студию.

Прямо на премьере будет проходить запись для выпуска винилового диска! — делится Юлия Чанчикова.

Но героини пьесы, как и прежде, предпринимательницы?

— Наш интерес к женщинам бизнеса остается неизменным. В основе пьесы, как и прежде, реальные истории красноярских предпринимательниц и топ-менеджеров: люди дела, женщины с масштабом личности и смелостью к творческим экспериментам. Каждый Бизнес-девичник обладает мурашечным вау-эффектом благодаря экспериментальным форматам. Так никто никогда еще не делал — это девиз нашей творческой группы. В этом году и героини пьесы, и все гости Бизнес-девичника на один вечер попадут в атмосферу сразу двух студий — звукозаписывающей и радийной. Именно здесь будет разыграно действие, состоящее из монологов героинь, музыкальных композиций, поэтических рифм и видеосторителлинга.

Бизнес-девичник — это шоу, в котором героиня — главное действующее лицо в сопровождении своего бизнеса. Стать героиней — значит, пройти невероятный творческий путь: от глубинного интервью до финальных аплодисментов.

Поделитесь идеей пьесы, фабулой.

— Идея пьесы — эффект Перехода. Тот самый поворотный момент, который изначально казался болезненным швом, потерей, однако оказался порталом, взлетной полосой. Пять героинь поделятся своими историями на эту тему. Болезненные швы расцветут узорами на ткани жизни.

Впервые на сцену наряду с профессиональными актрисами и певицами с монологами выйдут сами героини и станут полноценными участницами эмоционального шоу.

Где и когда состоится показ пьесы «Бизнес-рапсодия»?

— Площадкой проекта станет дом событий «Сосны». Уже известна дата проведения мероприятия — 28 марта.

Большой проект требует концентрации творческих сил.

— Разумеется, и мы каждая свой проект делаем в коллаборации. В этом году к нам присоединился Эльдар Мухаметзянов — режиссер, сценарист, креативный продюсер Бизнес-девичника. Безусловно, он привнесет свое видение, чему я лично очень рада. Оригинальный саундтрек для пьесы создает композитор Генрих Лисовский. Видеопродакшеном занимается FERMA PRODUCTION, компания мощно заявила о себе в создании стенда Красноярского края на выставке ВДНХ. Исполнителями музыкальных фантазий станут Надежда Самкова, Дарья Медяник, Юлия Майнгард и Давид Есаян. Коммерческий и маркетинг-директор проекта — Светлана Ковалева. Исполнительные продюсеры — Дина Юрченко и Ольга Абанцева. В общем, команда — огонь.

Чем еще удивит Бизнес-девичник?

— Даже не буду сейчас расписывать оригинальные локации. Мы всегда это делаем и умеем интегрировать партнеров непосредственно в ткань действия — ярко, нативно, под запрос бизнеса, при этом не нарушая ценностной конструкции события, усиливая и усиливаясь. Расскажу про стопроцентное ноу-хау. События «ДК» — это всегда качественные бизнес-знакомства, возможность сразу выйти на первое лицо. Впервые издание запускает новый формат деловой коммуникации «Бизнес-панель». С ее помощью каждая гостья сможет отправить сообщение персоне, с которой хочет установить теплый контакт, а «Деловой квартал» гарантирует, что оно будет доставлено и прочитано.

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