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И.о. главы Емельяновского района Александр Клименко подал в отставку

И.о. главы Емельяновского района Александр Клименко подал в отставку
Иллюстрация: администрация Емельяновского района

Накануне Александр Клименко подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

#НОВОСТИ
В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 2 ст. 285 УК РФ.
 
По информации краевой прокуратуры, в октябре 2023... январе 2024 Александр Клименко ездил в Минусинск и обратно на служебном автомобиле «Тойота Камри», в среднем он преодолевал 880 км. Причиной поездок стало рассматриваемое в отношении него уголовное дело о халатности. По версии следствия, из-за этого в 2022 случился массовый пожар на юге края. Александр Клименко в то время возглавлял Минусинский район.
 
Чтобы прикрыть необоснованные траты и.о главы давал водителю указания отражать в путевых листах недостоверные сведения о рабочих поездках по району. Зимой он ездил на своем автомобиле, при этом пользовался топливной картой от Тойота Камри. За дни нахождения в суда  чиновнику начислялась зарплата как за работу в Емельяновском районе. 
 
Общий ущерб бюджету составил 61,7 тыс. руб.
 
Александр Клименко — много лет работал в администрации города: был руководителем Ленинского района, возглавлял Службу красноярских городовых. Также являлся главой Минусинского района, последнее время был и.о. главы Емельяновского района.
 
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Автор: Петр Савельев
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