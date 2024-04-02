И.о. главы Емельяновского района Александр Клименко подал в отставку

Накануне Александр Клименко подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 2 ст. 285 УК РФ.

По информации краевой прокуратуры, в октябре 2023... январе 2024 Александр Клименко ездил в Минусинск и обратно на служебном автомобиле «Тойота Камри», в среднем он преодолевал 880 км. Причиной поездок стало рассматриваемое в отношении него уголовное дело о халатности. По версии следствия, из-за этого в 2022 случился массовый пожар на юге края. Александр Клименко в то время возглавлял Минусинский район.

Чтобы прикрыть необоснованные траты и.о главы давал водителю указания отражать в путевых листах недостоверные сведения о рабочих поездках по району. Зимой он ездил на своем автомобиле, при этом пользовался топливной картой от Тойота Камри. За дни нахождения в суда чиновнику начислялась зарплата как за работу в Емельяновском районе.

Общий ущерб бюджету составил 61,7 тыс. руб.

Александр Клименко — много лет работал в администрации города: был руководителем Ленинского района, возглавлял Службу красноярских городовых. Также являлся главой Минусинского района, последнее время был и.о. главы Емельяновского района.

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