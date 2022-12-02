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Александр Клименко вернулся на работу в администрацию Красноярска

Александр Клименко вернулся на работу в администрацию Красноярска
Иллюстрация: соцсети Александра Клименко

Александр Клименко назначен первым заместителем руководителя администрации Кировского района. К новым обязанностям он приступил с 29 ноября.

#НОВОСТИ

Информация о назначении появилась на сайте мэрии. В середине ноября этот пост покинул Михаил Ковтунов. Сейчас он назначен временным исполняющим обязанности Татышев-парка.

Справка

 
Александр Александрович Клименко родился 22 апреля 1955 года в селе Шипицыно Новосибирской области. Был начальником Красноярского территориального отдела — филиала Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу. Затем работал руководителем администрации Ленинского района, возглавлял Службу красноярских городовых, был главой Минусинского района, последнее время являлся и.о. главы Емельяновского района.
 

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Автор: Петр Савельев
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