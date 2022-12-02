Александр Клименко вернулся на работу в администрацию Красноярска
Александр Клименко назначен первым заместителем руководителя администрации Кировского района. К новым обязанностям он приступил с 29 ноября.
Информация о назначении появилась на сайте мэрии. В середине ноября этот пост покинул Михаил Ковтунов. Сейчас он назначен временным исполняющим обязанности Татышев-парка.
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