Не тот чертог: Красноярск не попал в топ-10 «Благоприятных для проживания миллионников»
По результатам расчета «Индекса качества городской среды» в 2023 Красноярск не вошел в топ-10 «благоприятных для проживания городов» среди миллионников, в отличии от Новосибирска.
Среднее значение индекса составляет 200 баллов при плановом значении 198 баллов.
В 2023 Красноярск получил 208 баллов (в 2022 было 201 балл).
Красноярский край в целом (23 города) набрал 192 балла (2022 — 185). Прирост к 2019 — 22%, в целом выполнив план в 48% доли городов с благоприятной городской средой.
Индекс рассчитывается Минстроем РФ на основании данных МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, ДОМ.РФ. Индекс оценивает 36 индикаторов, характеризующих шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.
Красноярск не вошел в топ-10 уступив в рейтинге таким городам (в условно комфортном климате) как:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Казань
- Краснодар
- Ростов-на- Дону
- Пермь
- Уфа
- Новосибирск
- Воронеж
Наша восточносибирская столица (12 место) уступила и Екатеринбургу, обогнав Челябинск и Самару.
Соседний Новосибирск занял 9 место в рейтинге миллионников.
Из городов края относительно Красноярска (208) более высокий рейтинг получили Норильск и Сосновоборск (225), Дудинка (223), Шарыпово (216) и Железногорск (212), немного уступают по качеству городской среды такие города как — Назарово (207), Зеленогорск (203), Боготол и Енисейск (196).
Остальные города Красноярского края расположены в рейтинге с большим отставанием от планового уровня.
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