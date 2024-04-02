Красноярск проиграл Норильску по качеству городской среды

Минстрой РФ обновил индекс качества среды в городах страны. Красноярск занял 12 место среди крупнейших из них, но уступил многим из тех, что поменьше.

Индекс качества городской среды Красноярска по итогу 2023 составил 208 баллов, что на семь баллов больше, чем годом ранее. Это 12 место в рейтинге Минстроя РФ среди крупнейших (население свыше 1 млн человек) городов страны и второе в СФО (больше только у Новосибирска — 219 баллов).

Среди сибирских городов с меньшим населением Красноярск обошли Кемерово (218), Барнаул (214) и Иркутск (212), а из расположенных в Красноярском крае — Норильск, который набрал 225 баллов после 218 в 2022.

Красноярск и Норильск получили одинаковые оценки жилья и прилегающих пространств. Краевой центр обошел северный город по социально-досуговой инфраструктуре, но уступил ему по улично-дорожной сети, озеленению, деловой инфраструктуре и общегородским пространствам.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно. Занимается этим Минстрой РФ. Он оценивает города по 36 индикаторам.

В этом году мы подсчитали его уже в шестой раз. По итогам 2023 года доля городов с благоприятной средой за 5 лет выросла, их число достигло 759. Среднее значение индекса составило 200 баллов, что по сравнению с 2019 годом больше на 18%», — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, презентуя индекс на пресс-конференции ТАСС.

Напомним, что в Норильске сейчас реализуется масштабная программа реновации, которая рассчитана она до 2035 и предполагает строительство большого объема нового жилья и ряда социально-культурных объектов. Объем финансирования всех ее мероприятий составляет 120 млрд рублей, из которых 81,3 млрд выделил «Норникель», предприятия которого являются основным работодателем в городе.

Также компания участвует в масштабном проекте «Чистый Норильск». По сути, это генеральная уборка города, которая будет длиться до 2031. По общему итогу планируется демонтировать порядка 500 старых зданий и сооружений, убрать 2 млн тонн мусора и привести в порядок несколько миллионов квадратных метров территории. Бюджет этой уборки — 40 млрд рублей.

Благодаря этим и ряду других мероприятий, Норильск по итогам прошлого года вошел в список самых быстро развивающихся городов РФ по версии ЦСП «Платформа» и Центра стратегических разработок.

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