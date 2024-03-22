Второй этап «Серной программы» в Норильске запустят уже в этом году

Первая линия проекта заработала на Надеждинском металлургическом заводе осенью прошлого года. Сроки реализации второго этапа тогда не назывались.

«Норникель» планирует запустить вторую линию «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе осенью 2024, пишет ТАСС, со ссылкой на Станислава Селезнева, вице-президента по экологии и промышленной безопасности металлургического концерна.

Первый этап программы заработал на предприятии в октябре 2023. Ожидается, что только он позволит в этом году сократить выбросы диоксида серы на 20%. А выход на проектную мощность в 2025 обеих линий снизит загрязнение на 45%.

Основным вызовом этого проекта стало то, что, в связи с санкциями, металлургам пришлось его пересчитывать, поскольку многое оборудование (включая уже законтрактованное), необходимое для «Серной программы», попало под санкции.

Нам пришлось несколько раз перепроектировать программу, в конечном счете сделать ее на базе отечественных технологий. Нам удалось все перестроить, дойти до финишной черты при сильном встречном ветре», — говорил президент «Норникеля» Владимир Потанин, запуская первую линию на «Надежде».

«Серная программа» — это крупнейший экологический проект «Норникеля». В ее рамках уже произошла модернизация предприятий группы на Кольском полуострове. Также она затронет норильский Медный завод. Полная ее реализация позволит снизить выбросы диоксида серы в Норильском промрайоне на 95%.

Программа является центральным проектом экологической стратегии «Норникеля». Сама она в феврале этого года была обновлена. В ней выделили обязательную часть — более 150 мероприятий (включая «Серную программу») — и добровольную — 187 мероприятий. По словам Слезнева, причиной этого стала экономическая ситуация и «ряд сложностей компании в плане сбыта продукции и логистики». При этом, он отметил, что компания сохранит свою приверженность принципам устойчивого развития «вне зависимости от воздействия внешних факторов».

В ряду прочего, «Норникель», по словам Селезнева, не планирует снижать темпы реализации программы «Чистый Норильск».

В 2024 планируется демонтаж порядка 50 зданий и сооружений, очистка территорий на площади до 600 тыс. кв. м, рекультивация земель на площади до 100 га. На эти цели будет выделено 3 млрд рублей», — рассказал он ТАСС.

Стартовала эта программа в 2021. Рассчитана она на 10 лет. Общий объем финансирования оценивается в 40 млрд рублей. На сегодня из порядка 500 объектов, запланированных для демонтажа, снесено около 350, а из 2 млн тонн мусора, которые необходимо убрать, 1 млн уже утилизирован. В целом уже сейчас в порядок приведено более 4 млн кв. м городской территории. Общие затраты на все это, вместе с закупкой техники, составили 14,5 млрд рублей.

Также в рамках реализации обновленной экологической стратегии «Норникель» планирует внедрить новый подход к оценке состояния окружающей среды в регионах ведения деятельности. Этот подход базируется на показателе, объединяющем сведения о популяциях разных видов животных, растений и составе химических веществ. Начнут с красноярской Арктики.

Мы хотим использовать этот показатель в течение нескольких ближайших лет для оценки состояния окружающей среды в заповедниках [на Таймыре]. Если через несколько лет будет выяснено, что этот показатель рассчитан корректно, то мы будем предлагать его использовать для оценки окружающей среды по всей стране», — говорит Селезнев.

Новый индикатор был разработан по итогам Большой научной экспедиции, в которой принимали участие ученые Сибирского отделения РАН и других научных центров РФ. Инициировал и полностью профинасировал ее «Норникель». Результаты экспедиции были представлены широкой общественности осенью прошлого года.

Читайте также:

Федеральный экологический институт создаст филиалы в Арктике и на Байкале

Ученые займутся изучением и охраной этих территорий.

Сибирские ученые нашли на Таймыре неизвестного науке жука

В Москве общественности представили результаты двухлетней Большой научной экспедиции, которая проходила на севере Красноярского края, Кольском полуострове и в Забайкалье.

Енисейское речное пароходство вложило в охрану природы 343 млн рублей

За прошедший год объем вложений в природоохранную деятельность превысил показатели 2022 на 15%.

«Норникель» потратил на климатическую повестку 9 млрд рублей

Компания выпустила первый отчет о своей деятельности в области изменения климата.