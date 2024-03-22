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Второй этап «Серной программы» в Норильске запустят уже в этом году

Первая линия "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе
Первая линия "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе. Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Первая линия проекта заработала на Надеждинском металлургическом заводе осенью прошлого года. Сроки реализации второго этапа тогда не назывались.

#НОВОСТИ

«Норникель» планирует запустить вторую линию «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе осенью 2024, пишет ТАСС, со ссылкой на Станислава Селезнева, вице-президента по экологии и промышленной безопасности металлургического концерна.

Первый этап программы заработал на предприятии в октябре 2023. Ожидается, что только он позволит в этом году сократить выбросы диоксида серы на 20%. А выход на проектную мощность в 2025 обеих линий снизит загрязнение на 45%.

Основным вызовом этого проекта стало то, что, в связи с санкциями, металлургам пришлось его пересчитывать, поскольку многое оборудование (включая уже законтрактованное), необходимое для «Серной программы», попало под санкции.

Нам пришлось несколько раз перепроектировать программу, в конечном счете сделать ее на базе отечественных технологий. Нам удалось все перестроить, дойти до финишной черты при сильном встречном ветре», — говорил президент «Норникеля» Владимир Потанин, запуская первую линию на «Надежде».

«Серная программа» — это крупнейший экологический проект «Норникеля». В ее рамках уже произошла модернизация предприятий группы на Кольском полуострове. Также она затронет норильский Медный завод. Полная ее реализация позволит снизить выбросы диоксида серы в Норильском промрайоне на 95%.

Программа является центральным проектом экологической стратегии «Норникеля». Сама она в феврале этого года была обновлена. В ней выделили обязательную часть — более 150 мероприятий (включая «Серную программу») — и добровольную — 187 мероприятий. По словам Слезнева, причиной этого стала экономическая ситуация и «ряд сложностей компании в плане сбыта продукции и логистики». При этом, он отметил, что компания сохранит свою приверженность принципам устойчивого развития «вне зависимости от воздействия внешних факторов».

В ряду прочего, «Норникель», по словам Селезнева, не планирует снижать темпы реализации программы «Чистый Норильск».

В 2024 планируется демонтаж порядка 50 зданий и сооружений, очистка территорий на площади до 600 тыс. кв. м, рекультивация земель на площади до 100 га. На эти цели будет выделено 3 млрд рублей», — рассказал он ТАСС.

Стартовала эта программа в 2021. Рассчитана она на 10 лет. Общий объем финансирования оценивается в 40 млрд рублей. На сегодня из порядка 500 объектов, запланированных для демонтажа, снесено около 350, а из 2 млн тонн мусора, которые необходимо убрать, 1 млн уже утилизирован. В целом уже сейчас в порядок приведено более 4 млн кв. м городской территории. Общие затраты на все это, вместе с закупкой техники, составили 14,5 млрд рублей.

Также в рамках реализации обновленной экологической стратегии «Норникель» планирует внедрить новый подход к оценке состояния окружающей среды в регионах ведения деятельности. Этот подход базируется на показателе, объединяющем сведения о популяциях разных видов животных, растений и составе химических веществ. Начнут с красноярской Арктики.

Мы хотим использовать этот показатель в течение нескольких ближайших лет для оценки состояния окружающей среды в заповедниках [на Таймыре]. Если через несколько лет будет выяснено, что этот показатель рассчитан корректно, то мы будем предлагать его использовать для оценки окружающей среды по всей стране», — говорит Селезнев.

Новый индикатор был разработан по итогам Большой научной экспедиции, в которой принимали участие ученые Сибирского отделения РАН и других научных центров РФ. Инициировал и полностью профинасировал ее «Норникель». Результаты экспедиции были представлены широкой общественности осенью прошлого года.

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Автор: Петр Савельев
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