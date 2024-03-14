Федеральный экологический институт создаст филиалы в Арктике и на Байкале

Ученые займутся изучением и охраной этих территорий.

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») создаст сеть филиалов по стране. Об это ТАСС рассказал Александр Закондырин, глава учреждения .

Будет расширяться филиальная сеть объединенного научного центра. Первый филиал будет организован в Перми на базе УралНИИ „Экология“, имеющего большие компетенции в сфере промышленной экологии и обращении с отходами различных классов опасности. Обсуждаются планы по восстановлению Южного филиала в Севастополе, который будет отвечать за обеспечение экологического благополучия юга России и Приазовья», — сказал он.

Также Закондырин отметил, что в планах НИИ открыть филиалы в Арктике и на Байкале.

Совместно с заслуженными учеными нашего коллектива мы подготовили стратегию развития „ВНИИ Экология“ на период до 2030. Сейчас идет процесс утверждения тематик государственного задания на 2024. В марте завершим работу по экспертно-аналитическим работам, предстоит укрепление научного потенциала, поэтапно будем восстанавливать и развивать компетенции», — отметил глава института.

«ВНИИ Экология» является структурой подведомственной Минприроды РФ. В сферу его деятельности (в ряду прочего) входит разработка научных и прикладных аспектов сохранения и восстановления биоразнообразия России, а также решение проблем охраны атмосферного воздуха, ликвидации отходов производства и потребления, устранения накопленного вреда окружающей среде.

Темы своих научных изысканий институт согласовывает с Российской академией наук, сибирское отделение которой, напомним, в прошлом году завершило большое исследование биоразнооборазия и влияния на него человека как раз в Арктической зоне (на Таймыре и Кольском полуострове) и в Забайкалье.

Заказчиком этой двухлетней (2022... 2023) экспедиции выступил «Норникель». Ученые обследовали более 73 тыс. кв. км. Результаты лягут в основу так называемой Арктической библии — свода правил ведения деятельности промышленными компаниями в Арктике.

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