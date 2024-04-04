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Местное торможение: в Красноярске обсудили нехватку проминфраструктуры в городе и крае

Местное торможение: в Красноярске обсудили нехватку проминфраструктуры в городе и крае
Иллюстрация: Деловой квартал

Эксперты от власти и производства поделились своим видением проблемы и обсудили возможные пути ее решения.

#НОВОСТИ

Красноярская редакция журнала «Деловой квартал» провела дискуссионный клуб, посвященный проблеме промышленной инфраструктуры в городе и крае.

Промышленность в Красноярском крае всегда было важной частью экономики. Но раньше в его составе превалировали корпорации. В основном металлургические. Сейчас же все большую роль в отрасли начинает играть средний бизнес и проекты, связанные с производством конечной, зачастую, высокотехнологичной продукции. Однако для успешного развития этого направления необходимы площади и другая инфраструктура. Насколько этого хватает красноярскому бизнесу и как влияет сегодняшняя ситуация в этом вопросе на его планы, мы решили поинтересоваться у его представителей», — пояснила выбор темы Юлия Чанчикова, главный редактор «Делового квартала» в Красноярске и модератор дискуссии.

Местное торможение: в Красноярске обсудили нехватку проминфраструктуры в городе и крае 1

Традиционно на такие мероприятия ДК собирает как представителей властных структур и предпринимательских объединений, так и самих игроков рынка. От первой стороны в этот раз присутствовали Евгений Афанасьев, зам генерального директора Корпорации развития Енисейской Сибири (ранее возглавлявший Минпром Красноярского края), и Юрий Васильев, председатель краевого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

Роль власти в развитии бизнеса в том, чтобы создавать оптимальные условия для этого. И сегодня мы видим, что она повернулась в сторону предпринимателей. В этом году в бюджет края заложено 50 млн рублей на развитие промышленной инфраструктуры. Естественно, этой суммы недостаточно, чтобы решить проблему, но это сигнал, что процесс пошел», — сказал Васильев.

Партнером «Делового квартала» в организации этого дискуссионного клуба стал Индустриальный парк «Красный Яр», предоставляющий предпринимателям от промышленности площади для организации производств со всей сопутствующей инфраструктурой. Его генеральный директор Александр Сиваев выступал в роли сомодератора дискуссии.

Мы постоянно работаем с промышленным и производственным бизнесом. Соответственно нам интересны его запросы и динамика, с которой он развивается. За последний год было много сделано для развития промышленности. И на федеральном и на региональном уровне. И нам бы хотелось понять отношение предпринимателей к этим нововведениям и услышать оценки того, насколько дефицит промплощадей влияет на ваше развитие. Поэтому мы вошли этот проект», — рассказал Сиваев.

Местное торможение: в Красноярске обсудили нехватку проминфраструктуры в городе и крае 2

Предпринимателей на встрече представляли в основной своей массе производственники из самых разных областей промышленности — от строительной до высокотехнологичной. Они рассказали о своем видении проблемы и о том, опыте, который они получили, решая ее. В качестве ключевых аспектов все выделяли энергетическую составляющую и собственно нехватку площадей в транспортной доступности (чтоб работникам было несложно добираться).

Особую важность логистической компоненты в развитии производств отмечали представители компаний, поставляющих промышленникам сырье и оборудование для их предприятий. С этим, как выяснилось, тоже есть сложности. Бизнес пытается их решать, но, с одной стороны, не всегда успешно, и, с другой, это обходится весьма недешево, а также поиск сколь-либо приемлемого варианта отнимает время и удлиняет сроки реализации проектов развития их партнеров.

Обсуждение длилось около двух часов. Но после окончания пленарной части мероприятия, его участники еще долго не расходились, обсуждая поднятые вопросы применительно к своим производствам и обмениваясь контактами для продолжения сотрудничества.

Более подробно о том, какие темы понимались на дискуссионном клубе и какие выводы были сделаны по итогу их обсуждения, редакция «Делового квартала» расскажет в большом материале, который будет опубликован в апрельском номере журнала.

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Автор: Петр Савельев
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