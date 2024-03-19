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Красноярский бизнес заработал за год 5,3 трлн рублей и обошел по выручке сибирских коллег

Красноярский бизнес заработал за год 5,3 трлн рублей и обошел по выручке сибирских коллег
Иллюстрация: t.me/rosneftofficial

Крупные и средние компании Красноярского края за год в относительных цифрах показали средний прирост выручки, однако в реальных деньгах — он оказался самым существенным.

#НОВОСТИ

Общая выручка крупного и среднего бизнеса Красноярского края в 2023 составила почти 5,3 трлн рублей, что на 11,7% больше, чем было в 2022. Об этом рассказали в аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

По объему заработанного край оказался на первом месте в Сибирском федеральном округе. За ним идет Кемеровская (4,4 трлн рублей) и Иркутская (3,5 трлн рублей) области.

По относительному приросту же регион был третьим. Опередили его Омская (14,4%) и Новосибирская (16,8%) области. Хотя в абсолютном выражении (в рублях) выручка бизнеса Красноярского края выросла сильнее, чем у других территорий СФО — на 553,9 млрд рублей. Второе и третьем место по этому показателю за Новосибирской (422,2 млрд рублей) и Иркутской (236,9 млрд рублей) областями.

Также по объему выручки крупного и среднего бизнеса Красноярский край среди всех регионов РФ оказался девятым, а по динамике — 51-м.

В целом по стране крупные и средние предприятия за 2023 нарастили выручку на 10,5% — до 250,7 трлн рублей. При этом, как говорят в FinExpertiza, несырьевой сектор прирос на 16,4% (до 184,9 трлн рублей), а нефтегазовый потерял 3% (до 65,8 трлн рублей).

Красноярский бизнес заработал за год 5,3 трлн рублей и обошел по выручке сибирских коллег 1

Минувший год стал для сырьевых компаний непростым: в первые месяцы заработало эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу, а также ценовой потолок на поставки энергоносителей в другие страны. Выпадающий экспорт в натуральных объемах получилось заместить поставками в дружественные государства, однако сохранить приток нефтегазовых доходов на прежнем уровне не удалось. Как результат: доля выручки нефтегазового сектора сократилась в 2023 до 26% после 30% в 2022», — говорят аналитики компании.

Как складывается отношение выручки нефтегазового сектора и несырьевых компаний в регионах, в FinExpertiza не уточняют.

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Автор: Петр Савельев
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