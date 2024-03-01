Выручка «Полюса» за 2023 выросла более чем на четверть

Компания подвела финансовые результаты прошлого года.

За 2023 компания «Полюс» заработала $5,436 млрд выручки, что на 27,7% больше, чем в 2022, сообщили в пресс-службе золотодобытчиков.

Рост обеспечило увеличение объемов производства на Олимпиаде и Благодатном [Красноярский край], а также повышение в годовом сопоставлении средней цены реализации аффинированного золота», — сказано в сообщении.

Рост добычи на указанных месторождениях позволил «Полюсу» нарастить и общий объем реализации золота с 2,423 млн унций в 2022 до 2,908 млн унций в 2023.

При этом капитальные затраты компании в 2023 снизились на 7% и составили $1,04 млрд, а скорректированный показатель EBITDA на 50,5% — до $3,889 млрд.

Отношение же чистого долга «Полюса» (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA выросло до 1,9x на конец 2023 с 0,9x на конец 2022.

По прогнозам компании, в 2024 она произведет 2,7 млн... 2,8 млн унций золота.

Сокращение объема в годовом сопоставлении, как ожидается, в основном обусловлено снижением содержания золота в перерабатываемой на Олимпиаде руде», — уточнили в «Полюсе».

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