Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
92,75
100,44
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красцветмет купил российское подразделение немецкой инжиниринговой компании

Красцветмет купил российское подразделение немецкой инжиниринговой компании
Иллюстрация: пресс-служба Красцветмета

Ранее это решение одобрили на уровне правительства РФ.

#НОВОСТИ

Красцветмет приобрел российское подразделение немецкой инжиниринговой компании Thyssenkrupp Industrial Solutions («Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)»). О закрытии сделки сообщила пресс-служба красноярского завода.

Приобретенная компания специализируется на проектировании химических и нефтехимических производств. Центральный офис находится в Дзержинске (Нижегородская область).

Для Красцветмета это очередной шаг в развитии технологического и проектного потенциала компании. Он расширяет возможности предприятия по участию в крупных проектах с предприятиями нефте- и газопереработки», — отметил генеральный директор завода Михаил Дягилев.

О сумме сделки в Красцветмете не говорят.

Для справки:

 
Красцветмет (ранее Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова) является одним из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них, как технологическая компания — предоставляет решения для различных отраслей промышленности. За 2022 (более поздних данных пока нет) выручка предприятия составила 72,5 млрд рублей, а чистые активы — 41,9 млрд рублей.
 

Обновлено в 15:35: В Красцветмете DK.RU рассказали, что более трех лет назад компания создала центр промышленного инжиниринга, основные мощности расположены также в Дзержинске. Там выполняются инжиниринговые работы для создания и модернизации производств аммиака, метанола, карбамида, азотной кислоты, аммиачной селитры, карбоната лития.

Приобретение «Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» позволит фактически вдвое увеличить мощности инжинирингового центра Красцветмета. Так, годовая инженерная мощность купленной компании составляет порядка 400 тыс. инженерных часов, а ее среднегодовой оборот по РСБУ равен 800 млн рублей.

Читайте также:

Красноярские компании вошли в список лучших работодателей России

Регион представлен в рейтинге организациями из самых разных отраслей — от промышленности до розничной торговли.

«Красцветмет» попал под британские санкции

Предприятие из Красноярского края пополнило список организаций, подпадающих под западные санкции.

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в КрасноярскеЭкопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске
  • Женщины не были щедры: мужчины Красноярска получили недорогие подарки на 23 февраляЖенщины не были щедры: мужчины Красноярска получили недорогие подарки на 23 февраля
  • Проект логистического комплекса Wildberries под Красноярском прошел экспертизуПроект логистического комплекса Wildberries под Красноярском прошел экспертизу
  • Вечные сюжеты для новых нас: куда сходить в Красноярске 24 февраля...1 марта 2024Вечные сюжеты для новых нас: куда сходить в Красноярске 24 февраля...1 марта 2024
  • Андрей Болсуновский: Из банка к сохе — за счастьем (бизнес-стори)Андрей Болсуновский: Из банка к сохе — за счастьем (бизнес-стори)
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.