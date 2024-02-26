Красцветмет купил российское подразделение немецкой инжиниринговой компании

Красцветмет приобрел российское подразделение немецкой инжиниринговой компании Thyssenkrupp Industrial Solutions («Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)»). О закрытии сделки сообщила пресс-служба красноярского завода.

Приобретенная компания специализируется на проектировании химических и нефтехимических производств. Центральный офис находится в Дзержинске (Нижегородская область).

Для Красцветмета это очередной шаг в развитии технологического и проектного потенциала компании. Он расширяет возможности предприятия по участию в крупных проектах с предприятиями нефте- и газопереработки», — отметил генеральный директор завода Михаил Дягилев.

О сумме сделки в Красцветмете не говорят.

Красцветмет (ранее Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова) является одним из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них, как технологическая компания — предоставляет решения для различных отраслей промышленности. За 2022 (более поздних данных пока нет) выручка предприятия составила 72,5 млрд рублей, а чистые активы — 41,9 млрд рублей.

Обновлено в 15:35: В Красцветмете DK.RU рассказали, что более трех лет назад компания создала центр промышленного инжиниринга, основные мощности расположены также в Дзержинске. Там выполняются инжиниринговые работы для создания и модернизации производств аммиака, метанола, карбамида, азотной кислоты, аммиачной селитры, карбоната лития.

Приобретение «Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» позволит фактически вдвое увеличить мощности инжинирингового центра Красцветмета. Так, годовая инженерная мощность купленной компании составляет порядка 400 тыс. инженерных часов, а ее среднегодовой оборот по РСБУ равен 800 млн рублей.