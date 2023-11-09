«Красцветмет» попал под британские санкции
Предприятие из Красноярского края пополнило список организаций, подпадающих под западные санкции.
Санкционный список Великобритании расширился на 29 позиций, в числе которых оказался производитель драгоценных металлов — завод «Красцветмет».
Красноярский аффинажный завод стал санкционным с 8 ноября 2023, — соответствующее обновление списка организаций, против которых введены санкции, опубликовано на сайте правительства Великобритании. Кроме «Красцветмета», список пополнился еще на 28 позиций.
ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова», которым руководит Михаил Дягилев, на 100% принадлежит администрации Красноярского края.
Основным видом деятельности учрежденного в 2002 предприятия является производство драгоценных металлов. За 2022 предприятие показало 72 млрд рублей выручки, заняв 4-е место по этому показателю в этой отрасли по РФ. Чистая прибыль за 2022 составила 120 млн рублей.
Британские чиновники мотивировали свое решение тем, что «Красцветмета» является источником экономических ресурсов, позволяющих России вести «военные действия», кроме того, по их мнению, завод получает преимущества в статусе госкомпании.
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