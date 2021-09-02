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В Красноярске начнут производить реагенты для оптоволокна

В Красноярске начнут производить реагенты для оптоволокна
Иллюстрация: rprf.ru

Новое производство запустят на базе местного предприятия, контролируемого «Ростехом». Деньги на проект даст Фонд развития промышленности из группы ВЭБ.РФ.

#НОВОСТИ
Фонд развития промышленности выделит красноярской компании «Германий» (контролируется «Ростехом») 80 млн рублей на организацию производства чистого тетрахлорида германия, который используется при производстве оптоволокна. Об этом рассказали в пресс-службе ФРП.
 
Деньги выдадут в виде льготного займа по специализированной программе для предприятий оборонно-промышленного комплекса «Конверсия».
 
Общий объем инвестиций в проект составляет 100 млн рублей. Запустить производство планируется во втором квартале 2023 года. Основными потребителями произведенных в Красноярске реагентов станут НПО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» и компания «Оптиковолоконные системы».
Сейчас практически весь российский рынок тетрахлорида германия для производства оптоволокна занят зарубежными производителями. Реализация проекта изменит структуру рынка и позволит удовлетворять весь внутренний спрос отечественной продукцией», — цитирует «Интерфакс» источник в ФРП.
Добавим, что компания «Германий» ведет свою историю с 1991 года, когда она, в статусе госпредприятия, была выделена из состава Красноярского завода цветных металлов. В качестве акционерного общества ее зарегистрировали в конце 2010 года. На сегодня ее уставной капитал, по данным сервиса «зачестныйбизнес», составляет 248,86 млн рублей. В 2020 году предприятие заработало 5,6 млн рублей при выручке 991 млн — это больше, чем годом ранее, на 4,5 млн и 316,2 млн рублей соответственно.
 
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Автор: Петр Савельев
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