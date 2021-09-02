В Красноярске начнут производить реагенты для оптоволокна

Новое производство запустят на базе местного предприятия, контролируемого «Ростехом». Деньги на проект даст Фонд развития промышленности из группы ВЭБ.РФ.

Фонд развития промышленности выделит красноярской компании «Германий» (контролируется «Ростехом») 80 млн рублей на организацию производства чистого тетрахлорида германия, который используется при производстве оптоволокна. Об этом рассказали в пресс-службе ФРП.

Деньги выдадут в виде льготного займа по специализированной программе для предприятий оборонно-промышленного комплекса «Конверсия».

Общий объем инвестиций в проект составляет 100 млн рублей. Запустить производство планируется во втором квартале 2023 года. Основными потребителями произведенных в Красноярске реагентов станут НПО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» и компания «Оптиковолоконные системы».

Сейчас практически весь российский рынок тетрахлорида германия для производства оптоволокна занят зарубежными производителями. Реализация проекта изменит структуру рынка и позволит удовлетворять весь внутренний спрос отечественной продукцией», — цитирует «Интерфакс» источник в ФРП.

Добавим, что компания «Германий» ведет свою историю с 1991 года, когда она, в статусе госпредприятия, была выделена из состава Красноярского завода цветных металлов. В качестве акционерного общества ее зарегистрировали в конце 2010 года. На сегодня ее уставной капитал, по данным сервиса « зачестныйбизнес », составляет 248,86 млн рублей. В 2020 году предприятие заработало 5,6 млн рублей при выручке 991 млн — это больше, чем годом ранее, на 4,5 млн и 316,2 млн рублей соответственно.

Читайте также:

Этим займется новый резидент расположенной в городе особой экономической зоны. Это шестая компания, которая получила этот статус. На подходе еще 11 предприятий.