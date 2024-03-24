Ферросплавный завод под Красноярском продали за 0,5 млрд рублей
На продажу выставляли имущество компании «Чек-Су.ВК»: земельные участки, здания, права аренды на землю, участок захоронения отходов, ЛЭП и другие активы.
Напомним, объект расположен в Емельяновском районе на 20 км Енисейского тракта.
Начальная стоимость лота составляла 730,7 млн рублей. Продавец добавил поэтапное снижение цены до 10 апреля 2024 — в итоге покупатель заплатил за лот 587 млн рублей.
На торгах победила московская компания «Банкротфорум», которая, как сообщается в протоколе, действовала в интересах Игоря Вирфеля.
Г-н Вирфель поименован как руководитель, учредитель и конкурсный управляющий более 20 компаний (некоторые на стадии банкротства), — приводит prmira.ru данные «Спарк».
Предположительно, ферросплавный завод могут переориентировать под логистический склад класс ААА, глубокий дефицит которых имеет место быть в Красноярске, по сравнению с экономически развитыми регионами, такими как Краснодарский край, Подмосковная и Ленинградская области.
История вопроса
ЗАО «Чек-Су.ВК» была основана в 2002 Виктором Хроленко и Георгием Рамзайцевым, зарегистрирована в Междуреченске (город, Кемеровская область). Головной офис компании находится в Москве. Компания получила свое название по имени реки Чек-су (слово тюркского происхождения, означает «исходящая вода») в Кемеровской области, в бассейне которой расположено Усинское месторождение марганцевых руд, ставшее основной ресурсной базой проекта.
Компания, на фоне роста цены ферросплавов на международном рынке в конце 00, планировала построить завод по производству электролитического металлического марганца сначала в Кемеровской области. Однако, после организованной серии протестов местных жителей, рассматривались проекты строительства в Томской, Омской областях, в Красноярском крае и Хакассии.
Соглашение о строительстве завода ферросплавов между правительством Красноярского края, ВЭБ (Внешэкономбанк) и ЗАО «Чек-Су.ВК» было подписано в 2008.
Тем не менее, из-за широкого общественного резонанса в 2011 правительство Красноярского края также решило отказаться от реализации проекта.
Деньги освоены, ни о каком переносе завода не может быть и речи. Протест создан искусственно, кому-то мы перешли дорогу, хотя в крае ни с кем не конкурируем. Другого объяснения я не вижу», — заявлял Виктор Хроленко, гендиректор компании, в начале 2012 на Красноярском экономическом форуме.
Инвестор безуспешно пытался через суд инициировать строительство фабрики — «Чек-Су.ВК» подала иски к правительству Красноярского края, администрации Емельяновского района и другим ответчикам — компания собиралась истребовать сумму кредиторской задолженности перед ВЭБ в размере 16,9 млрд рублей (общая кредиторская задолженность компании — 18,5 млрд), а также вернуть собственные инвестиции, которые в иске были заявлены в размере 4,6 млрд рублей — в итоге 23+ млрд рублей.
В июле 2019 арбитражный суд Красноярского края отказал «Чек-Су.ВК» в иске полностью по всем пунктам.
В августе 2023 были объявлены первые торги, однако имущество, не было распродано из-за отсутствия спроса. Торги объявлялись еще несколько раз, однако на них удалось продать только часть спецтехники.
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