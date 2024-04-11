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Форум семейно-образовательных стратегий «108+ родителей» пройдет 13 апреля в Красноярске

Форум семейно-образовательных стратегий «108+ родителей» пройдет 13 апреля в Красноярске
Иллюстрация: форум «108+ родителей»

Событие, которое организуют под эгидой сети семейных центров «Умка», объединит спикеров федерального масштаба. В этом году специальным гостем форума станет Федор Конюхов — путешественник и писатель.

#НОВОСТИ

13 апреля в Красноярске пройдет юбилейный форум семейно-образовательных стратегий «108+ родителей»: с 2019 его проводит Татьяна Андреева, основательница сети семейных центров «Умка». Программа форума станет вдвое масштабнее в сравнении с 2023: в этом году на событии ожидают 500+ человек.

Среди них — спикеры в сфере образования, психологи, врачи, карьерные консультанты, бизнесмены, общественные деятели, а также известные родители города и региона. В 2024 на «108+ родителей» в качестве специального гостя пригласили Федора Конюхова — путешественника, писателя и священника. В списке спикеров и Юлия Чанчикова, главный редактор «Делового квартала» в Красноярске. В специальном гайде мы рассказывали, какие темы включили в программу форума в этом году.

В 2024 главная идея форума звучит как «Семья — место силы». Уже по традиции к событию присоединятся не только родители и спикеры, но также и главные герои всех обсуждений — дети. Таким образом событие формирует трехстороннюю экспертизу.

В этом году «108+ родителей» проведут в Конгресс-холле СФУ. Присоединиться к списку участников пока можно — информацию об этом можно найти на сайте форума. Там же уже опубликовали полную программу всех лекций, круглых столов и мастер-классов.

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В 2024 юбилейный форум семейных образовательных стратегий объединит 500+ участников. В программе — темы от экспертов образования, психологии, медицины, спорта, культуры. Форум пройдет 13 апреля.

В поисках надежных опор: каким был форум «108+ родителей» в 2023

Рассказываем и показываем, для чего красноярские предприниматели, вкладывающие не только в бизнес, но и в детей, собрались в этом году.

Татьяна Андреева: «Умка» — любовь и дело всей моей жизни!

Юбилейные события образовательной сети «Умка» прошли под девизом «ПриЗнание!»

Автор: Петр Савельев
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