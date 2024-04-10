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На развитие овощеводства в Красноярском крае потратят 51 млн рублей

На развитие овощеводства в Красноярском крае потратят 51 млн рублей
Иллюстрация: vk.com/darymalinovky

С этого года получить такую поддержку смогут и самозанятые фермеры.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае в развитие производства овощей и картофеля вложат 51 млн рублей, сообщили в региональном Минсельхозе.

Деньги будут выделяться по федеральному проекту «Развитие овощеводства и картофелеводства». Получить их смогут хозяйства всех форм собственности, включая, самозанятых владельцев подсобных хозяйств (последняя норма действует с этого года).

Субсидирование будет проходить в виде компенсации части затрат. Под действие программы попадает элитное семеноводство, увеличение объема производства картофеля и овощей в открытом грунте, агротехнологические работы (в частности, покупка удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов).

Заявку на получение такой поддержки можно будет подать с 13 апреля. Размер помощи будет рассчитываться на тонну продукции.

В минувшем сезоне валовой сбор картофеля и овощей в сельхозорганизациях региона вырос примерно на 12%. Это хорошая динамика, которую нужно сохранить. Помимо мероприятий, реализуемых при софинансировании из федерального бюджета, в крае действуют инициативные меры госпомощи. Аграрии могут получить гранты и субсидии на инвестиционные проекты по созданию картофеле- и овощехранилищ, тепличных комплексов, также реализуются направления для фермеров, кооперативов и владельцев подворий», — отметил Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.

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Автор: Петр Савельев
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